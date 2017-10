Mama's willen na amper twee of drie nachten naar huis na bevalling 08u19

Mama's verblijven nu gemiddeld 4 dagen in het ziekenhuis na een bevalling. Maar dat zal niet lang meer duren als het van minister van Volksgezondheid Maggie De Block afhangt. Zij lanceerde een proefproject met een verkort ziekenhuisverblijf bij een bevalling zonder risico's. 42 procent van de deelnemende mama's kozen ervoor om al na twee of drie nachten naar huis te gaan.

In juli 2016 ging het project in Leuven van start. Het is een van de zes pilootprojecten van minister van Volksgezondheid Maggie De Block voor verkorte kraamtijd: pas bevallen vrouwen en hun baby verlaten na 2 of 3 nachten het ziekenhuis. Vijftig tot zestig procent van de vrouwen komt in aanmerking om aan het project deel te nemen. Van de kersverse mama's koos 42 procent ervoor om na de bevalling vroeger naar huis te gaan.

Verbeterpunten

Hoewel de eerste evaluatie positief is, zijn er nog enkele verbeterpunten. Gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen werken met hun eigen patiëntendossier: een werkbare manier om minimale gegevens te delen is een must. Daarnaast is de werkdruk voor vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen in de ziekenhuizen hoger. Ook het onderzoek dat de baby moet krijgen op de zevende dag na de bevalling, is een werkpunt: bij 4 procent van de baby's gebeurde de test niet.

"Natuurlijk zijn er nog werkpunten, bijvoorbeeld op het vlak van informatie delen, maar het komt er nu op aan om die bij te schaven. Daarom hebben we deze pilootprojecten tenslotte gelanceerd", zegt minister De Block, die de zorgverleners bedankt voor hun inzet. "Zij plooien zich dubbel om kwaliteitsvolle, interdisciplinaire zorg aan te bieden, en met succes: de moeders zijn tevreden, en ik met hen."

Het project is een partnerschap tussen UZ Leuven, Heilig Hart Leuven en het Expertisecentrum Kraamzorg. Het project werd uitgebreid naar het regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen. Door de positieve evaluatie maakt het een goede kans om overal in België van start te kunnen gaan.

