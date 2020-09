Exclusief voor abonnees

Mama heeft boodschap voor coronacommissie over jeugdzorg: “Ons wereldje was zo klein dat ons dochtertje van 5 weer moest leren praten"

Nadine Van Der Linden

14 september 2020

05u36

0

Vandaag gaat de coronacommissie in het Vlaams Parlement weer van start, met de focus op jeugd- en gehandicaptenzorg. Hoe verging het bijvoorbeeld de gezinnen waar het kind een beperking heeft? "Mijn dochter is geboren met een spieraandoening en leed enorm onder de lockdown. Alle therapie stopte opeens", wil mama Jenny Smeets (39) de politici nu al meegeven. "Ons wereldje werd zo klein dat we Eveline (5) weer moeten aanleren om tegen anderen te praten."