Mama getuigt: "Ik voelde me als ouder aan mijn lot overgelaten na zelfmoordpoging dochter" Sien Debruyne Tessa Rens

03 mei 2018

14u15

Bron: VTM Nieuws 1 De Hogeschool Odisee lanceert een website voor ouders van kinderen die worstelen met zelfmoordgedachten, zodat ook zij hulp kunnen krijgen. Dat is ook nodig, zegt Els De Cock. Haar dochter ondernam al meerdere zelfmoordpogingen. “Ik voelde mij als ouder aan mijn lot overgelaten”, zegt ze in een moedig interview met VTM NIEUWS.

De momenteel zeventienjarige dochter van Els worstelt al vijf jaar met het leven en ondernam al verschillende zelfmoordpogingen. Ook voor Els betekende dat een heuse lijdensweg. Ze moest haar leven voor een groot deel herorganiseren en leeft ook in een continue angst om haar dochter te verliezen.

“Twee jaar geleden ondernam ze een zware poging en werd het erg duidelijk dat ze niet wilde leven. Dat was heel moeilijk voor het hele gezin. Ze heeft zelfs gezegd dat ze op haar achttiende om euthanasie ging vragen. En toen heb ik bedacht dat ik anders moest gaan leven en dat ik haar veel in het oog moest beginnen houden”, zegt ze aan VTM NIEUWS.

Els ging parttime werken en zorgt ervoor dat haar dochter nooit nog alleen thuisblijft, omdat de angst dat het fout loopt té groot is. Ze cijfert zich net als de rest van haar gezin weg, omdat de zorg voor Cato primeert.

Aan lot overgelaten

Els had ook het gevoel dat ze met haar gevoelens nergens terechtkon en dat ze aan haar lot werd overgelaten. “Je leest wel dat er zoveel jongeren zijn die een poging ondernemen, maar toch voel je je alleen op de wereld. Je kent geen ouders die aan je deur komen kloppen om hun ervaring te delen en die met je willen praten. Dat mis je. Je denkt dat je er alleen voor staat.”

Nochtans is het belangrijk dat de ouders overeind blijven, iets wat Els intussen ook geleerd heeft. “De ouders zijn uiteindelijk ook een steunpilaar voor de jongeren. Als die ouders zich laten gaan of zich niet goed voelen, dan gaan de jongeren sneller denken dat het leven niets waard is. Dan gaan ze zich afvragen waarom zij wél nog moeten vechten.”

Hulpkreet

Om ouders zoals de mama van Cato te helpen, lanceert de hogeschool Odisee vandaag een website waarop ze terechtkunnen met hun vragen en hun getuigenissen. Dat blijkt ook nodig: uit Vlaamse cijfers blijkt dat 7,5 procent van de jongens en 10 procent van de meisjes tussen 12 en 24 jaar ooit een zelfmoordpoging heeft ondernomen.

Iedereen die er nood aan heeft – ouders, hulpverleners of anderen – kunnen terecht op de website 'Help, mijn kind denkt aan zelfmoord’, die te vinden is via de portaalsite Zelfmoord1813.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.