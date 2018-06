Mama (25) en haar baby aangereden op de fiets, dader pleegt vluchtmisdrijf VDT

23 juni 2018

17u59

Een 25-jarige mama werd gisterenochtend met haar enkele maanden oude baby aangereden op de Langdorpsesteenweg in Aarschot. Ze was met haar fiets met aanhangwagentje onderweg toen een personenwagen haar plots raakte. De bestuurder van het voertuig, een witte auto, ging er na de aanrijding vandoor.

Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de dader. De mama en haar baby werden ter controle overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De politie zet een zoektocht in naar de dader en hoopt hem via getuigen en camerabeelden van de stad snel op het spoor te komen.