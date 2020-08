Malaise bij federale politie: elitekorps vertrouwt commando niet meer HLA

19 augustus 2020

07u43

Bron: Belga 0 Het gaat slecht met het elitekorps DSU, de speciale eenheden van de federale politie. Uit een onderzoek blijkt dat veel leden het vertrouwen kwijt zijn in hun commando. De leiding geeft toe dat er pijnpunten zijn, maar ontkent dat de verspreiding van het rapport wordt tegengehouden. Dat schrijft het Nieuwsblad woensdag.

Het psychosociaal onderzoek bij de DSU werd georganiseerd door de Dienst Welzijn en Preventie op het werk. De leden van de dienst Observatie van de Speciale Eenheden, de grootste afdeling die zich bezighoudt met schaduwwerk, zijn bevraagd en de resultaten zouden zeer kritisch zijn voor de leiding. Dat laatste wordt schoorvoetend toegegeven door DSU-directeur Roland Pacolet zelf. Hoewel het onderzoek niet gecommuniceerd is, gaf de man aan zijn personeel een samenvatting van de resultaten, aan de hand van een slideshow. "Uw boodschap is overgekomen. We moeten samen naar een actieplan", luidde het.

De vakbonden hengelen al vele weken naar het rapport. "Maar we krijgen het voorlopig niet, altijd zijn er drogredenen, zoals het feit dat het nog niet in de tweede landstaal vertaald zou zijn", zegt Marc Duplessis van het ACOD. "Nu, de samenvatting van de directie verbaast ons niet. Er is inderdaad sprake van een malaise. De mensen klagen over de autoritaire stijl van mijnheer Pacolet en zijn hele directie. Verschillende mensen zijn al gedesillusioneerd vertrokken. De directie moet het roer omgooien en weer een hecht team smeden, of het loopt helemaal fout af."