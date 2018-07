Maker van video waarin kinderen gruwelijk mishandeld worden, opgepakt in Saoedi-Arabië kv

25 juli 2018

18u14

Bron: Belga 0 De video die circuleert op sociale media en waarin te zien is hoe kinderen ernstig worden mishandeld, is afkomstig uit Saoedi-Arabië. Dat blijkt uit de analyses die de Computer Crime Unit van de federale politie heeft uitgevoerd. Het dossier dat bij het Brusselse parket was geopend, is dan ook geseponeerd, zo meldt parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. Volgens Saoedische media is een verdachte gearresteerd.

In het filmpje dat sinds enkele dagen te zien is op verschillende sociale media, is te zien hoe twee baby's van ongeveer een jaar oud tot bloedens toe geslagen en in het rond gegooid worden. Het filmpje werd gepost door iemand uit Brussel. Het Brusselse parket opende daarom een onderzoek naar de feiten.

Het parket liet het filmpje analyseren door de Computer Crime Unit van de federale politie en uit die analyses blijkt dat het filmpje gemaakt werd in Saoedi-Arabië, en de feiten van kindermishandeling dus ook daar plaatsvonden. Het parket heeft het onderzoek naar de feiten dan ook geseponeerd. Eerder was geopperd dat de Brusselse man die het filmpje via sociale media had verspreid, vervolgd kon worden voor openbare zedenschennis, maar ook dat zal niet gebeuren, aldus nog de parketwoordvoerder.

Moeder opgepakt

Saoedische media melden intussen dat de kinderen die in het filmpje te zien zijn, geïdentificeerd werden en de persoon die hen mishandelde, hun moeder, opgepakt werd. Volgens Gulf News was de vrouw een Somalische die getrouwd was met een man uit Jemen. Het koppel zou gescheiden zijn en de man zou teruggekeerd zijn naar Jemen. De vrouw zou het filmpje met de mishandelingen gemaakt hebben om hem onder druk te zetten haar financieel te steunen. De kinderen werden verzorgd in een ziekenhuis en nadien overgedragen aan familieleden van de vader, aldus nog Gulf News.