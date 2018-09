Maker Pano-reportage over eventuele represailles: "Er zijn maatregelen genomen" Redactie

Bron: Studio Brussel 0 Op de vraag van StuBru-presentatrice Linde Merckpoel of hij geen represailles vreest, zei reportagemaker Tim Verheyden vanochtend op de zender: "We gaan kijken wat Schild & Vrienden doet, natuurlijk. Er zijn maatregelen genomen daarvoor." Van der Heyden volgde de rechtse jongerenbeweging, die zichzelf gematigd noemt, een half jaar en gaf een onthutsende kijk op wat er zich werkelijk in de beslotenheid van de organisatie afspeelt.

Tim Verheyden zei op Studio Brussel dat hij bijna een jaar geleden S&V zag opduiken op sociale media en dat de jongerengroepering zijn interesse wekte, omdat ze "de dingen anders zagen". Ze zouden niet aan politiek doen en positieve acties uitvoeren om de Vlaamse identiteit terug op de kaart te zetten. Verheyden kwam met de leider van de beweging, Dries Van Langenhove, overeen om hen een half jaar te volgen.

De VRT-journalist kwam er in die periode achter dat er aan het zogezegde "positieve verhaal" ook een keerzijde zat. Hij kreeg onder meer inzage in geheime Facebookgroepen: "Daarin zie je dat hun ideeën veel radicaler zijn dan ze aan de buitenwereld tonen".

Racistisch

Verheyden bevestigde dat wat er gepost wordt in de geheime Facebookgroep van S&V wel degelijk strafbaar kan zijn. "Een geheime Facebookgroep, dat wil niet zeggen dat alles daar geheim is en zomaar kan. 847 mensen die in een geheime Facebookgroep discriminerende dingen posten, dat is niet zomaar besloten, dat is een zekere openbaarheid, zoals ze dat noemen. Racistische uitspraken daarin doen of anderen daartoe aanzetten, dat is strafbaar." Juridische gevolgen zijn dan ook niet uitgesloten, "maar het is aan het parket om te beslissen of er een onderzoek komt", zei Verheyden.

Op de aantijging van Dries Van Langenhove dat Verheyden in de ophefmakende reportage aan 'framing' doet en dus vooringenomen zou zijn, zei de reportagemaker: "De dingen die wij zwart op wit hebben, racistische uitspraken, uitspraken waarin vrouwen gekleineerd worden, ik denk niet dat dat vooringenomenheid is."