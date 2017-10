Makelaar verkoopt twee keer hetzelfde huis 20u10

Bron: vtmnieuws.be 0

In Blankenberge heeft een sjoemelende immomakelaar twee keer hetzelfde huis verkocht aan twee verschillende koppels. De makelaar had al een compromis getekend met een koppel, maar toen een tweede koppel meer geld bood, tekende de makelaar nog een compromis. De tweede eigenaars wonen er al twee jaar en hebben het huis volledig verbouwd. De eerste eigenaar is naar de rechter gestapt om alsnog het huis op te eisen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.