Maithili (13) verliest strijd tegen zeldzame tumor: "Voor altijd ons prinsesje" Mathias Mariën

01 augustus 2018

21u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Na een lange strijd heeft Maithili Vanhille (13) uit Assebroek deze avond de strijd tegen haar zeldzame hersenstamtumor verloren. "Ons meisje is heel rustig, vredig en zonder pijn gestorven", zegt haar papa Sam.

De lijdensweg van Maithili Vanhille startte in augustus 2016 toen ze te horen kreeg dat ze een agressieve hersenstamtumor had en nog maar 3 tot 9 maanden zou leven. Haar ouders probeerden alles om haar te redden, tot een experimentele behandeling in Mexico toe. Die leek korte tijd verbetering te brengen en verlengde haar leven met twee jaar. Al die tijd bleef het meisje samen met haar ouders hopen op een mirakel.

Mexico

Daarvoor hadden ze alles over. De familie organiseerde tal van benefiets en toonde daar altijd en overal enorm veel dankbaarheid voor. Enkele weken geleden ging haar gezondheidstoestand echter plots drastisch achteruit. Het meisje verzwakte en kon niet meer de kracht vinden om opnieuw naar Mexico te vertrekken. De behandeling werd zo volledig stilgelegd.



"Het gaat niet goed. De tumor heeft nu vrij spel. Hoelang ons meisje nog zal overleven, is moeilijk te zeggen. We bereiden ons op alles voor en genieten van onze momenten samen. Spijt van de behandeling in Mexico hebben we zeker niet. Het heeft ons veel mooie momenten extra bezorgd. Momenten waarvan ook Maithili genoot", vertelde haar papa Sam begin vorige week nog in deze krant.

Maithili is heel vredig, rustig en zonder pijn gestorven Vader Sam Vanhille

Emotioneel

Deze avond omstreeks 19 uur besloot het dappere meisje om te stoppen met vechten. Ze is vredig ingeslapen. Het maakt er de pijn van het verlies jammer genoeg niet minder om. De familie reageert emotioneel op het overlijden van ‘hun meisje’. "Maithili heeft besloten om te vertrekken. Ze is heel vredig, rustig en zonder pijn gestorven. Zowel ikzelf als haar mama, broer en hondje waren bij haar", getuigt Sam Vanhille. "Maithili blijft voor altijd ons prinsesje."