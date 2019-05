Maingain waarschuwt Franstalige partijen: “Alliantie met N-VA leidt tot confederalisme of zelfs separatisme” SVM

26 mei 2019

23u26

Bron: Belga 2 Olivier Maingain, de voorzitter van de partij DéFI, heeft de Franstalige partijen gewaarschuwd. “Wie eraan denkt om (opnieuw) een alliantie aan te gaan met de N-VA maakt de weg vrij voor het confederalisme of zelfs het separatisme.”

"Wie denkt nog dat er een alliantie mogelijk is met een partij die flirt met extreemrechts en die dan verantwoordelijkheid zou opnemen aan het hoofd van dit land?", vraagt Maingain zich af. "Misschien leeft die wens nog bij de partijen die eerder met die partij in een regering hebben plaatsgenomen, maar dit zou neerkomen op het klaarmaken van het land voor het confederalisme of het separatisme.”

In de overwinningen van het Vlaams Belang en de extreemlinkse PTB ziet Maingain overeenkomsten. "De partijen die zich kanten tegen de verworvenheden van onze democratie hebben gewonnen in het noorden en het zuiden van het land. En dat allemaal met dank aan het beleid van de regering-Michel.”

