Maingain: "Vrees dat N-VA minderheidsregering van Michel zal steunen in ruil voor communautair voorakkoord"

13 december 2018

12u22

Bron: Belga 0 Olivier Maingain, voorzitter van de Franstalige partij DéFI, vreest dat de N-VA de minderheidsregering van Charles Michel zal steunen in ruil voor een herziening van de grondwet, wat de deur openzet voor een nieuwe staatshervorming. Dat zei hij vandaag op radiozender Bel-RTL. Maingain stelt voor dat de alternatieve meerderheidspartijen die het VN-migratiepact steunden, elk zeggen welke grondwetsartikelen ze niet gewijzigd willen zien.

Na het vertrek van N-VA uit de regering moet premier Michel in het parlement steun vinden voor de wetsontwerpen die hij nog goedgekeurd wil zien. Vraag is of en onder welke voorwaarden de N-VA de nodige steun kan geven.

DéFI-voorzitter Maingain vreest daarbij voor een soort communautair voorakkoord. Aan het einde van de legislatuur moeten regering, Kamer en Senaat beslissen welke artikelen van de grondwet na de verkiezingen herzien kunnen worden, bijvoorbeeld om een staatshervorming door te voeren.

Maingain vindt nu dat MR, CD&V, Open Vld, PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH duidelijk moeten maken welke grondwetsartikelen ze ongewijzigd willen laten. "Op die manier zouden we, met een eerlijkheidstest, kunnen nagaan of er geen verborgen agenda is die pas aan het einde van de legislatuur naar boven komt", zegt Maingain. "De N-VA heeft ongetwijfeld in haar atomaschriftjes een geheim akkoord met de MR over een lijst met herzienbare artikelen die de deur opent voor een institutioneel avontuur.”