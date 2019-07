Maingain: “Tijd dat Net Brussel uitgemest wordt” ttr

01 juli 2019

18u28

Bron: belga 2 binnenland "Het agentschap Net Brussel moet de zaak uitmesten daar waar het nodig is". Dat verklaarde DéFI-voorzitter Olivier Maingain deze namiddag bij de start van de Brusselse formatiegesprekken in een reactie op het artikel in Le Soir van vandaag.

De krant schrijft dat de Brusselse overheidsdienst die instaat voor afvalophaling en -verwerking, Net Brussel, er slecht aan toe is: het budget is ontspoord, er is geen strategie en er zijn ernstige beheersproblemen aan de top. Le Soir wijst naar "de rekruteringsmachine van de Brusselse PS" als oorzaak voor de problemen.

De meeste kritiek wordt gereserveerd voor directeur-generaal Vincent Jumeau, die een PS-etiket heeft, en de bevoegde staatssecretaris, Fadila Laanan (PS). Beiden wijzen naar elkaar voor de verantwoordelijkheid.

Er ontbreekt 20 à 50 miljoen euro om de begroting voor 2019 sluitend te maken. Er zouden onder meer moeilijkheden zijn vanwege regionale subsidies, maar ook de "rekruteringsmachine van de PS" zou mee aan de basis liggen. Op vijf jaar tijd zijn 492 extra agenten aangeworven, of een verhoging met 20 procent van het aantal personeelsleden en meer dan 20 miljoen euro extra personeelskosten.

Een regeringsbron die in de krant geciteerd wordt, bevestigt dat staatssecretaris Laanan heeft aangeworven zonder daarvoor het geld te hebben of het akkoord van de regering.

Recyclage afval

Fadila Laanan weigerde vandaag elke commentaar. Haar kabinet weerlegt de verwijten van een rekruteringsmachine van de PS en wijst erop dat Net Brussel het Brussels gewest helpt de Europese doelstelling van 50 procent recyclage tegen 2020 te halen. In 2017 werd reeds 43 procent van het afval gerecycleerd en niet 41 procent, zoals de krant schrijft.

De meeste onderhandelaars voor een nieuwe Brusselse regering waren deze namiddag bij hun aankomst aan het Brussels Parlement erg voorzichtig in hun reacties, ook de groenen die zich de voorbije legislatuur nochtans sterk geprofileerd hadden. Enkel Maingain haalde fors uit naar Net Brussel. Het agentschap moet volgens hem "daar waar nodig uitgemest worden". Volgens hem moet voortgegaan worden met het orde zetten van de Brusselse instellingen, een operatie die de uittredende regering heeft aangevat.

"De toestand vereist een diepgaande reflectie over de doelstellingen van morgen", reageerde formateur Rudi Vervoort. "Er moet een en ander uitgepraat worden voor de legislatuur die komt. En dat zal de regering zeker doen".