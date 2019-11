Maingain: “Missie van Magnette kan leiden tot coalitie die merkwaardiger is dan je zou durven denken” LH

12 november 2019

12u38 4 DéFI-voorzitter Olivier Maingain heeft deze ochtend op radiozender Bel RTL herhaald dat zijn partij nog steeds aan de onderhandelingstafel voor de federale formatie zit en “klaar is om zijn verantwoordelijkheid op te nemen”. Volgens Maingain kan de koninklijke missie van informateur Paul Magnette (PS) leiden tot een “formule die merkwaardiger is dan je zou durven denken”. Spreekt hij over een zogenaamde regenboogcoalitie die alvast de steun zou krijgen van zijn partij?

Informateur Paul Magnette (PS) maakte gisteren tijdens een persconferentie duidelijk dat hij met tien partijen (PS, N-VA, MR, Open Vld, sp.a, CD&V, Groen, Ecolo, cdH en DéFI) gesproken heeft. “Eén partij wil wel steun geven, maar niet in de regering stappen”, klonk het. Daarmee doelt hij wellicht op cdH, dat vrijwillig voor een oppositiekuur koos. Magnette zal nog tot eind deze week praten met de verschillende partijen. Maingain bevestigde aan Bel RTL alvast dat zijn partij een nieuwe uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek eind deze week.

Maar de DéFI-voorzitter zei ook nog dat zijn partij enkel deel zal uitmaken van een federale coalitie zonder de Vlaams-nationalisten van de N-VA. “De N-VA wil niet verdergaan zonder een vorm van verzwakking van de federale staat teweeg te brengen”, aldus Maingain, die ook nog zei dat de regering-Michel Vlaanderen ten goede gekomen is en voor haar belangen gewerkt heeft.

Volgens Maingain is een federale coalitie zonder de N-VA in elk geval niet onmogelijk. De missie van Magnette zou kunnen “leiden tot een formule die verbazingwekkender is dan je zou denken”, aldus de DéFI-voorzitter.

Regenboog

Stuurt Maingain daarmee aan op een regenboogcoalitie? Maingains DéFI (goed voor twee zetels), samen met CDH (vijf zetels), speelt in dat geval een cruciale rol bij de federale regeringsvorming, ook al hebben die twee partijen maar weinig zetels.

In dat scenario zou er namelijk één Vlaamse partij kunnen afvallen: ofwel CD&V, ofwel Open Vld. Slechts één van beide partijen zou nodig zijn om een regenboogcoalitie te maken, waarmee Magnette een extra middel heeft om beide partijen onder druk te zetten. Met PS, MR, Ecolo, Groen, sp.a, cdH en DéFI zou een regering al aan 72 zetels geraken, aangevuld met de 12 zetels van CD&V óf Open Vld kan een ruime meerderheid van 83 zetels behaald worden.

Het grote probleem is dat zo’n regering langs Vlaamse kant amper 29 op 89 zetels zou hebben: vraag is dan ook nog altijd of CD&V of Open Vld die sprong durven wagen terwijl oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang dan al hun duivels zullen ontbinden.

Verschillende kranteninterviews afgelopen weekend toonden wel aan hoe diep het water tussen PS en N-VA nog altijd is. Zo zei voormalig preformateur Rudy Demotte (PS) dat een regenboogcoalitie “een alternatief is voor de chaos” en dat er “in de huidige context, met de voorstellen die de N-VA op tafel heeft gelegd, geen overeenstemming mogelijk” is. Zijn voormalige collega-preformateur Geert Bourgeois (N-VA) had het dan weer over een “grand canyon” tussen N-VA en PS.