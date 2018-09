Maingain heeft genoeg van misprijzen voor Wallonië "om partners in Vlaanderen plezier te doen"

Redactie

09 september 2018

15u22

Bron: Belga

2

DéFI-voorzitter Olivier Maingain heeft uitgehaald naar een aantal Waalse kopstukken van de MR en hun misprijzen ten opzichte van Wallonië. Maingain was ook kritisch voor de voorzitters van MR en PS, omdat die al bezig zouden zijn met voorakkoorden in de stad Brussel. "PS noch MR, dat is onze boodschap voor 14 oktober indien de kiezer ons daarvoor de middelen geeft".