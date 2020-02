Mailservers politie waren in 2018 doelwit van hackers AW

15 februari 2020

06u22

Bron: Belga 0 Hoe veilig zijn de e-mailservers die de politie gebruikt? In 2018 onderzocht het Brusselse gerecht een mogelijke computeraanval, die nooit bekend is geraakt. Er is niets of niemand gevonden, maar de beveiliging is daarna wel verhoogd, schrijft De Tijd.

Wat was er in maart 2018 aan de hand met de informaticasystemen van onze politiediensten? Tot nu was het niet geweten dat de federale politie toen het Brussels parket in alle discretie op de hoogte bracht van een potentiële hacking.

Zowat alle gespecialiseerde overheidsdiensten werden ingeschakeld om de situatie te bekijken, zoals het Computer Emergency Response Team (CERT) dat toen al een jaar deel uitmaakte van het Centrum voor Cybersecurity België, dat onder de eerste minister valt. Ook de Federal Computer Crime Unit van de politie werd op de hoogte gesteld. Uiteindelijk kwam het onderzoek in handen van een Brusselse parketmagistraat en gespecialiseerde speurders van de Brusselse Regional Computer Crime Unit.

De vorige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) loste niets over het dossier toen PS-Kamerlid Laurette Onkelinx hem in oktober 2018 in de Kamercommissie aan de tand voelde.

Geen gerechtelijke vervolging

Huidig ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), licht nu wél een tipje van de sluier. "Toen werd de federale politie geconfronteerd met een heel specifieke aanvalspoging", vertelt De Crem in een parlementair antwoord aan Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman. "Het specifieke onderzoek leidde uiteindelijk niet tot een gerechtelijke vervolging omdat de aanvallers technieken gebruikten om op een anonieme manier te werken. De daders gingen zeer grondig te werk en namen allerlei maatregelen om hun anonimiteit te verzekeren."

Navraag bij het parket van Brussel leert dat het opsporingsonderzoek naar de verdachte feiten is geseponeerd op 16 mei 2018.

De woordvoerster van de federale politie geeft geen commentaar, omdat de politie hier zowel het potentieel slachtoffer was als het onderzoek heeft gevoerd. Bovendien geeft de politie liever geen beveiligingsmaatregelen prijs.