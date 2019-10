Magnette zegt niet langer nee tegen N-VA: "Wie de PS nodigt heeft, weet wat wij willen” SPS

20 oktober 2019

12u53

Bron: Belga 6 "Wie denkt dat de PS nodig is om een regering te vormen, weet waarover wij willen praten". Dat zei de nieuwe PS-voorzitter Paul Magnette tijdens een symbolische machtsoverdracht op het partijhoofdkwartier. Magnette neemt het PS-voorzitterschap over van Elio Di Rupo. Magnette was de enige kandidaat en haalde ruim 95 procent van de stemmen.

De federale regeringsvorming is nog altijd niet van start gegaan. Na het eindrapport van de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft de koning Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) als preformateurs het veld in gestuurd.

Gaat PS met N-VA onderhandelen? Magnette zegt niet langer nee, maar zegt er in een adem ook bij dat de sociale eisen van de PS dan op tafel komen. "De positie van de Parti Socialiste is bekend. We willen de pensioenen verbeteren, de lage lonen en uitkeringen optrekken en herinvesteren in de gezondheid. Iedereen kent de uitgangspunten die de PS verdedigt", zei Magnette voor de televisiecamera's.

Tot nu toe stelde Magnette zich altijd harder op dan zijn voorganger Di Rupo als het gaat over een mogelijke regering met PS en N-VA.