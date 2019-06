Magnette wil noodregering van één jaar: “De N-VA is niet incontournable” kv

PS-kopstuk Paul Magnette stelt voor dat er voor één jaar een noodregering wordt samengesteld. Daarvoor wil de PS in zee gaan met Open Vld, MR, CD&V, Sp.a en Ecolo/Groen. Met de N-VA wordt niet onderhandeld, zo stelde hij vandaag in Jeudi en Prime op de RTBF.

Paul Magnette, die in naam van de PS de regeringsonderhandelingen voert, was vanavond zeer stellig tijdens een gesprek voor de RTBF: “Het is heel duidelijk. De PS onderhandelt niet met de N-VA.” Zijn partij kan zich immers niet vinden in confederalisme van de Vlaams-nationalisten. “Wij willen praten over de echte, dringende problemen, zoals het klimaat en het sociale.”

“De N-VA doet maar alsof ze ‘incontournable’ is”, zei hij verder. “Het is volledig mogelijk om een meerderheid te vormen zonder de N-VA.”



Hij verduidelijkte zijn standpunt vanavond in Terzake tijdens een interview met Pieter-Jan De Smedt. “Het is geen zekerheid, het is een vaststelling. We willen niet over confederalisme spreken. We willen de sociale zekerheid blijven verdedigen en we willen ook niet weten van de socio-economische maatregelen van de N-VA.” Gesprekken met N-VA zouden dus alleen maar tijdverlies zijn, aldus Magnette. Zijn partij wil een politieke crisis koste wat kost afwenden.

Noodregering

De PS’er erkent dat een regeringsvorming moeilijk zal zijn, maar wijst op enkele mogelijkheden. Dat kan volgens hem zonder N-VA, zonder Vlaams Belang en ook zonder PS. “Ik zeg niet dat wij absoluut in de federale overheid moeten zitten.”

Het kan een oplossing zijn om een tijdelijke regering van dringende zaken op poten te zetten. Die zou zich onder andere bezighouden met de klimaatcrisis, de sociale crisis en beslissingen nemen inzake begroting, zo stelt hij voor. De tijdelijke regering zou bestaan uit de PS en Ecolo aan Waalse zijde en Open Vld, CD&V, Groen en sp.a aan Vlaamse zijde, opperde Magnette vanavond op de RTBF. Die regering zou bijvoorbeeld voor één jaar aangesteld worden. Hij verwijst daarvoor naar dezelfde maatregel die werd genomen onder Verhofstadt III in 2008: toen kwam er een tijdelijke regering van drie maanden tot er een oplossing werd gevonden voor de crisis.

Dergelijke regering zou wel enkele zetels te weinig hebben voor een meerderheid aan Vlaamse kant. “Als CD&V en Open Vld niet willen weten van een regering met een minderheid aan Vlaamse kant, zullen ze de gevolgen van de crisis moeten dragen”, klonk het.

Clash met PVDA

Magnette voert momenteel samen met zijn partijvoorzitter Elio Di Rupo aftastende gesprekken voor de vorming van een nieuwe Waalse regering. Met de extreem-linkse PVDA kwam het de voorbij dagen tot een clash. Magnette hoopt alsnog dat de PVDA terug aan de onderhandelingstafel komt. Hij sloot ook niet uit dat er in Wallonië een minderheidsregering van PS en Ecolo kwam met, alsnog, steun vanuit de oppositie van het cdH. “Met de MR zijn er meer verschilpunten dan raakvlakken”, zei Magnette.