Magnette weigert noodregering te vormen met N-VA kg

15 maart 2020

12u32

Bron: Belga 534 Paul Magnette ziet het niet zitten om een noodregering te vormen met N-VA. Dat zei de PS-voorzitter vandaag op RTL. Wel is hij voorstander van een uitgebreide steun vanuit het parlement voor de maatregelen van de federale regering. De coördinatie met de deelregeringen in de strijd tegen het coronavirus moet prioriteit nummer één zijn.

Gisterenavond werd nog ernstig overlegd om een noodregering van één jaar te vormen onder de zes partijen PS en MR aan Franstalige kant, en N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a aan Vlaamse kant. Maar nu weigert PS om met N-VA een noodregering op poten te zetten, zo geeft Magnette te kennen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wees er eerder vandaag op dat de afgelopen dagen grondig gepraat is tussen N-VA en PS. “Maar de essentie is dat de PS niet met ons in de regering wil zitten”, stelde hij vast. “We zijn de grootste partij van het land. Welk recht hebben de Franstaligen om dergelijke oekazes tegen ons te stellen?”, vroeg hij zich af.

Premier Wilmès

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet vandaag al weten dat hij niet staat te springen voor het idee van een noodregering. “Zonder enige twijfel. @Sophie_Wilmes staat aan het stuur en blijft er om het beheer van de crisis niet te destabiliseren! Het zou enkel waanzin zijn dit te veranderen”, antwoordde Bouchez op Twitter aan een burger.

Sans l’ombre d’un doute. @Sophie_Wilmes est à la barre et le restera afin de ne pas déstabiliser la gestion de la crise ! Ce serait juste de la folie de changer maintenant. Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

De MR-voorzitter benadrukte over de federale formatieonderhandelingen dat het voor hem “meer dan tijd is om het staatsbelang te laten primeren op het partijbelang”. “De fierheid om aan politiek te doen bestaat in het nemen van zijn verantwoordelijkheden. In de reële wereld is er één gemeenschappelijke vijand en die heet #coronavirus”, voegde hij eraan toe.