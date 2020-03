Magnette weigert noodregering te vormen met N-VA KG HAA HLA

15 maart 2020

12u32

Bron: Belga 1558 Paul Magnette ziet het niet zitten om een noodregering te vormen met N-VA. Dat zei de PS-voorzitter vandaag op RTL. Wel is hij voorstander van een uitgebreide steun vanuit het parlement voor de maatregelen van de federale regering. De coördinatie met de deelregeringen in de strijd tegen het coronavirus moet prioriteit nummer één zijn.

Gisterenavond werd nog ernstig overlegd om een noodregering van één jaar te vormen onder de zes partijen PS en MR aan Franstalige kant, en N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a aan Vlaamse kant. Maar nu weigert PS om met N-VA een noodregering op poten te zetten, zo geeft Magnette te kennen, na een elektronische vergadering van het PS-partijbureau.

De enige prioriteit moet zijn om de coronacrisis aan te pakken en de mensen te verzorgen Paul Magnette, PS-voorzitter

“Het gaat niet om de vorming van een nieuwe regering. We zitten middenin een grote crisis. De enige prioriteit moet zijn om de coronacrisis aan te pakken en de mensen te verzorgen... We zeggen: ‘Laat ons geen tijd verliezen’. Er zijn een (federale) regering en deelstaatregeringen”, lichtte de PS-voorzitter via Facetime toe in het RTL-programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’.

Magnette vond het “onfatsoenlijk” en “cynisch” van de N-VA om “een grote crisis politiek te instrumentaliseren”. Hij kondigde aan dat “de PS vanuit het parlement alle beslissingen van de (ontslagnemende) regering om de noodzakelijke antwoorden op de crisis te nemen”, niet alleen op het vlak van gezondheid, maar ook om de economische gevolgen op te vangen.

Steun uit parlement

“Het is nu tijd voor nationale eenheid om maatregelen te nemen zodat ons land kan inspelen op de uitdagingen”, benadrukte de PS-voorzitter op de Waalse televisie. Hij werd er bijgetreden door Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet. Die zei dat hij zijn collega-partijvoorzitters de boodschap heeft overgemaakt dat de 21 groene Kamerleden “alle maatregelen tegen de coronacrisis die de regering zullen steunen” en “bereid zijn de nodige wetteksten te zullen goedkeuren”.

“Waar zijn de partijen die vragen om ministers te vervangen? Dat is niet wat de mensen vragen”, voegde Magnette nog toe. Hij wees er ook op dat een regeringswissel ook de vervanging van de kabinetten vereist, wat de nodige tijd in beslag neemt.

De essentie is dat de PS niet met ons in de regering wil zitten Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister-president

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wees er eerder vandaag op dat de afgelopen dagen grondig gepraat is tussen N-VA en PS. “Maar de essentie is dat de PS niet met ons in de regering wil zitten”, stelde hij vast. “We zijn de grootste partij van het land. Welk recht hebben de Franstaligen om dergelijke oekazes tegen ons te stellen?”, vroeg hij zich af.

Premier Wilmès

MR-voorziter Georges-Louis Bouchez is verheugd dat PS en Ecolo de kaart trekken van nationale eenheid in de strijd tegen de coronacrisis, en eensgezind kiezen voor een regering onder leiding van Sophie Wilmès (MR). Voor hem primeert het staatsbelang op het partijbelang.

Volgens Bouchez wilde N-VA ook onderhandelingen opstarten over onder meer migratie en het institutionele. “Als we over migratie of het institutionele willen praten met PS en N-VA hebben we voor Pasen geen regering”, voorspelde hij. Bouchez wees er ook op dat België op Europees vlak niet het enige land is dat momenteel niet over een regering met volheid van bevoegdheid beschikt.

Eerder vandaag liet de MR-voorzitter al weten dat hij niet staat te springen voor het idee van een noodregering. “Zonder enige twijfel. @Sophie_Wilmes staat aan het stuur en blijft er om het beheer van de crisis niet te destabiliseren! Het zou enkel waanzin zijn dit te veranderen”, antwoordde Bouchez op Twitter aan een burger.

Sans l’ombre d’un doute. @Sophie_Wilmes est à la barre et le restera afin de ne pas déstabiliser la gestion de la crise ! Ce serait juste de la folie de changer maintenant. Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

“Partijpolitieke discussies”

Groen roept intussen op om samen krachtdadig de nodige maatregelen te nemen om het coronavirus te bestrijden. “De formule waarin dit gebeurt, via het parlement of een regering, is ondergeschikt aan de oplossingen die nu nodig zijn”, luidt het in een mededeling. “Corona kent geen taal, ideologie of partijen.”

“Groen zal alle noodzakelijke maatregelen steunen, ongeacht formatie, indien nodig via het parlement. Dit is niet het moment voor partijpolitieke discussies of om snel-snel een staatshervorming in elkaar te boksen”, vindt voorzitster Meyrem Almaci.

Ze wijst erop dat de samenleving in deze moeilijke omstandigheden blijft draaien “dankzij de tomeloze inzet van personeel in de zorg, in scholen en kinderopvang, dankzij academische experten en inzet van pers voor informatie en van veiligheidspersoneel”. Groen steekt daarom ook de hand uit naar alle collega-politici om net als al deze mensen leiderschap en verantwoordelijkheidszin te tonen.

Ecolo en Groen waren zaterdag niet betrokken bij de onderhandelingen onder leiding van de koninklijke opdrachthouders Dewael en Laruelle voor de vorming van een noodregering.

Schouder aan schouder in tijden van crisis, das het enige wat telt op dit moment. Vanuit het parlement steunen wij @Sophie_Wilmes & de regering in lopende zaken in aanpak van de #Coronacrisis. Partijpolitiek opzij, dit moeten we #allemaalsamen doen. #tousensemble #samenerdoor Meyrem Almaci(@ MeyremAlmaci) link

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau is naar eigen zeggen ‘gedegouteerd’ over de gang van zaken bij de federale formatiegesprekken. “Terwijl mensen vechten voor hun leven en mensen vechten voor de levens van andere, vechten sommige politici enkel voor zichzelf of voor hun partij. Ik ben gedegouteerd”, laat hij via Twitter weten.

Terwijl mensen vechten voor hun leven en mensen vechten voor de levens van anderen, vechten sommige politici enkel voor zichzelf of voor hun partij. Ik ben gedegouteerd. Conner Rousseau(@ conner_rousseau) link

Van Grieken boos

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken is er dan weer niet over te spreken dat zijn partij niet uitgenodigd is op het overleg maandag om 10.30 uur tussen de regering en de ‘democratische’ fracties in de Kamer over de maatregelen voor de bestrijding van de coronacrisis, waarvoor middelen voorzien moeten worden in de voorlopige twaalfden die normaal gezien volgende donderdag door de plenaire Kamer goedgekeurd moeten worden.

“Blijkbaar speelt de gezondheid van de burgers die voor het Vlaams Belang gestemd hebben niet mee”, klaagt Van Grieken aan. Voor hem gaat het om politieke spelletjes waarbij de 18 kamerzetels van Vlaams Belang niet gebruikt worden. “Dit is hors categorie”, sneert hij.

Indien de regering van lopende zaken verder werkt, nu het idee van een noodregering door PS en MR begraven werd, zal Vlaams Belang elk voorstel of ontwerp in de strijd tegen de coronacrisis op zijn merites beoordelen, laat Van Grieken nog weten.