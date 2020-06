Magnette: “Theorie van de 'twee grootste partijen' werkt maar voor één partij” LH

17 juni 2020

17u54

Bron: De Tijd 0 De Tijd. PS-voorzitter Paul Magnette blijft zijn idee van een minderheidsregering verdedigen. Gisteren zei hij dat de formule waarbij socialisten, liberalen en christendemocraten een regering vormen, de enige overgebleven optie is om de federale formatie recht te trekken. “Veel groter kunnen de tegenstellingen tussen de PS en de N-VA niet zijn”, schrijft Magnette in een opiniestuk in



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens de PS-voorzitter kan een regering met de twee grootste partijen van het land, de N-VA en de PS, “enkel neerkomen op een optelsom van elkaar opheffende tegenstellingen”.

“Beide partijen, die het land stabiliteit moeten bezorgen, hebben een tegenovergestelde visie op alles wat onder het politieke landschap valt”, legt Magnette in het opiniestuk uit. Als voorbeelden haalt hij tegenstellingen zoals “ultraliberaal versus sociaaldemocratisch”, “confederalisme tegenover samenwerkingsfederalisme”, “euroscepticisme contra Europees federalisme”, “klimaatscepticisme versus ecosocialisme” en “moreel conservatisme tegenover progressiviteit” aan.

Magnette vraagt zich ook af wat zo’n regering dan kan beslissen bij Europese kwesties zoals de Green Deal, het Next Generation-plan en het migratiepact? “België is dan in het beste geval in de Europese Raad, de Ecofin-Raad en de Eurogroep tot zwijgen veroordeeld”, aldus Magnette.

“Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de voorkeur geef aan een bredere coalitie, waarbij de groene partijen betrokken zijn (...) Maar na duizend pogingen is misschien de tijd gekomen om de weg van het minste kwaad te kiezen", aldus Magnette nog, die beseft dat hij daarmee ook de optie mogelijk maakt om een minderheidsregering zonder de PS te vormen.

Lees ook:

OVERZICHT. Al dertien federale onderhandelaars passeerden de revue sinds de verkiezingen: kent u ze nog allemaal?

De ‘klassieke tripartite’ als laatste redmiddel om uit de impasse te geraken? “Het is dit of verkiezingen” (+)