Magnette richt zich na alle heisa tot Vlamingen: "Zen blijven” KV

18 februari 2020

18u33 26 In een video op Twitter legt PS-kopstuk Paul Magnette uit waarom de regeringsvorming zo moeilijk verloopt en waar het voor de PS knelt. “Zen blijven” is zijn conclusie, in een filmpje dat duidelijk bestemd is voor de Vlaamse kiezer.

De basis van het probleem is het gefragmenteerde politieke landschap, licht Magnette toe in perfect Nederlands. “Er zijn achttien zetels voor Vlaams Belang en twaalf zetels voor PVDA, dat zijn dus 30 zetels die we niet kunnen gebruiken om een meerderheid te vormen.” Zowel een centrumrechtse als een centrumlinkse coalitie zijn bijgevolg uitgesloten.

Een “ontspoorde begroting” bemoeilijkt de zaak volgens de PS’er nog meer, verwijzend naar het “deficit van 12 miljard”. Verder is de staatshervorming waar onder andere de N-VA om vraagt momenteel geen optie, aldus Magnette. “De grondwet is niet open voor herziening, dat is een probleem van procedure. Ten tweede, er is geen tweederdemeerderheid in dit parlement, dus het is onmogelijk.” Dat de communautaire discussie over de staatshervorming het overleg hindert, houdt volgens hem bijgevolg geen steek.

De PS wil een ommekeer, klinkt het, met sociale maatregelen, zoals een verhoging van de laagste lonen, uitkeringen en pensioenen, een herfinanciering van de gezondheidszorg en een ambitieus plan voor de herfinanciering van de klimaattransitie.

Hij wil geen breuk tussen Vlaanderen en Wallonië. “Ik geloof in België”, zegt Magnette. “Ik vind dat België een land is met veel talenten, veel troeven, en wij moeten allemaal proberen dit land beter te doen werken om een mooie toekomst aan dit land te geven.”

Magnette kiest voor de verlichte aanpak.“Ik zal nooit de aanvallen persoonlijk nemen. Ik zal ook nooit iemand persoonlijk aanvallen. iedereen moet proberen zen te blijven.”

