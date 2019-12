Magnette rekent af met De Wever: “N-VA is gevaarlijke partij voor België” Sven Spoormakers

12 december 2019

21u10 26 PS-voorzitter Paul Magnette rekent af met Bart De Wever en de N-VA. “Het is een gevaarlijke partij voor België en de sociale zekerheid”, aldus Magnette op de RTBF. Volgens de vorige informateur wou De Wever hem niet opvolgen. “Hij durft niet toegeven dat hij niet in een regering wil stappen, omdat hij geïsoleerd is.”

Drie dagen nadat hij zijn informateursopdracht teruggaf, rekende PS-voorzitter Paul Magnette af met Bart De Wever en de N-VA. “De N-VA is niet veranderd. Dat er geen regering meer is, is omdat de N-VA haar liet vallen. Het is een gevaarlijke partij voor het federale België en voor de sociale zekerheid. Het is een partij die het bestaan van Brussel volledig negeert. In hun confederale ideeën, is er enkel Wallonië en Vlaanderen en verdwijnt Brussel volledig. De PS zal dat nooit laten gebeuren”, zei Magnette op de RTBF.

Behalve met de N-VA had Magnette duidelijk nog een persoonlijke rekening te vereffenen met Bart De Wever. "We weten dat mijnheer De Wever, wanneer hij geen argumenten meer heeft, vervalt in beledigingen. Dat is zijn klassieke werkwijze. Hij heeft er àlles aan gedaan om niet benoemd te worden tot informateur. Hij weigert verantwoordelijkheid te nemen. Hij is een man die niet kan kiezen, geen knopen kan doorhakken, niemand rond zich kan verenigen. Hij durft niet toe te geven dat hij niet in een regering wil stappen omdat hij geïsoleerd is en niet de harde rechtse politiek kan voeren zoals hij dat wil.”