Magnette reageert op uitgestoken hand van Francken: "PS is 'incontournable', N-VA niet"

07 juni 2020

08u46

Bron: Belga, De Zondag, De Zevende Dag 98 Politiek Theo Francken (N-VA) steekt vandaag in een interview met De Zondag de hand uit naar PS. De franstalige socialisten moeten volgens hem samen met N-VA een regering vormen. “We zijn toe aan een historisch akkoord”, klinkt het. Paul Magnette (PS) lachte zijn voorstel net niet weg in De Zevende Dag. “PS is ‘incontournable’, N-VA niet”, zegt hij. “Daarom smeken zij nu bijna om in de regering te mogen.”



Voor Theo Francken (N-VA) is het duidelijk waarheen de regeringsvorming moet leiden. “We zijn toe aan aan een historisch akkoord tussen het Vlaams-nationalisme en de sociaaldemocratie”, zegt het parlementslid in De Zondag. N-VA en PS moeten volgens hem samen een federale regering vormen. “Dat zijn de twee grootste politieke families van dit land. Zo'n regering zou legitimiteit hebben in élk deel van het land.”

Verderop in het interview ontwijkt de oud-staatssecretaris de opmerking dat hij een hinderpaal zou zijn voor de PS in de formatie. “Dat weet ik niet”, klinkt het kort.

In het ideale scenario van Francken komt een nieuwe federale regering met “een groot akkoord voor de komende tien jaar, met een institutioneel, een sociaaleconomisch en wat mij betreft ook een ecologisch vlak.”

Hij ziet mogelijkheden om daarover een akkoord te vormen met PS-voorzitter Paul Magnette, ondanks de meningsverschillen op sommige andere vlakken. “We willen beiden de koopkracht versterken en de laagste lonen verhogen. Dat kan een basis vormen. Zijn idee van een consumptiekrediet is ook interessant.”

“Wij luisteren naar iedereen”

Magnette reageerde in De Zevende Dag op die uitspraken. Maar volgens hem schiet N-VA in twee richtingen. “Enerzijds zeggen ze dat het programma van PS onmogelijk is. Anderzijds klinkt het voortdurend dat ze willen spreken.” De PS-voorzitter liet duidelijk verstaan dat zijn partij ook met anderen praat. “Een journalist omschreef ons als ‘snuffelaars’”, zei hij. “Wij luisteren naar iedereen.”



Vivaldi

Zo'n regering, met PS en N-VA, “móet lukken”, meent Francken nog in De Zondag. “Vivaldi is geen optie. Deze crisis is ongezien.” De N-VA'er zegt er nog altijd van overtuigd te zijn dat confederalisme noodzakelijk is. “Maar ik ga de onderhandelingen niet met u voeren. Dat zou niet slim zijn.”

Vlaams Belang

Francken komt ook terug op de recente peiling van VRT en De Standaard, waarin Vlaams Belang één op de vier kiezers kon overtuigen. “Dat is door de onderhandelingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Bovendien zijn veel mensen kwaad omdat VB niet in de Vlaamse regering zit.” Volgens Francken moet de grote winnaar van de stembusgang opgenomen worden in een regering, of minstens bij het beleid betrokken worden. “Dat was niet mogelijk, omdat er geen derde partij was die een constructie wou met VB.”

Francken geeft in het interview met De Zondag ook nog mee dat Bart De Wever opvolgen als voorzitter, “niet aan de orde” is.

