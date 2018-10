Magnette: "PTB moet haar verantwoordelijkheid nemen" Le Soir

20 oktober 2018

07u18

Bron: mvdb 1 Paul Magnette, de partijleider van de PS en de vertrekkende burgemeester van Charleroi, zegt in Le Soir dat de Parti du Travail de Belgique (PTB), of de Partij van de Arbeid, haar verantwoordelijkheid moet nemen.

"Ze moet verantwoordelijkheid nemen", aldus Magnette, die zegt dat hij de PTB twee posten aanbood in het college van Charleroi: schepen van huisvesting, met het voorzitterschap van het huisvestingsbedrijf La Sambrienne, en een ander schepenambt.



Zijn gevoel is dat de PTB-kandidaten niet willen, maar hij vindt dat ze uitnodigingen niet kunnen weigeren. Hij heeft de vertegenwoordigers van de PTB gevraagd om aanstaande donderdag "met concrete voorstellen, die technisch en financieel haalbaar zijn" te komen. "Zijn ze klaar om compromissen te sluiten?" vraagt de vertrekkende burgemeester zich af.



In de Brusselse gemeente Sin-Jans-Molenbeek werd de geplande ontmoeting tussen PS-sp.a, Ecolo-Groen en PTB*PVDA woensdag afgeblazen. De extreemlinkse partij verklaarde eerst de tijd te willen nemen om de basis te raadplegen en “met concrete voorstellen te komen.” PTB*PVDA haalde zeven zetels binnen in Molenbeek.