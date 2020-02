Magnette: “PS zal altijd constructief zijn en zich engageren voor het sociale” TT

17 februari 2020

13u39

Bron: Belga 4 De PS wil constructief blijven in de federale regeringsvorming, ook nu de paars-gele piste dood en begraven is. Dat verzekerde voorzitter Paul Magnette na afloop van het partijbureau van de Franstalige socialisten. "We willen oplossingen voor de uitdagingen in dit land, vooral voor de sociale uitdagingen", zei hij. "Daar zullen we ons voor blijven inzetten."

PS-voorzitter Paul Magnette is de kop van Jut nadat hij vlak voor het weekend de definitieve doodsteek uitdeelde aan een federale regering met zowel PS als N-VA. Maar de Franstalige socialisten blijven constructief, benadrukte hij maandag na afloop van het PS-partijbureau. "We zijn altijd constructief geweest om oplossingen voor de uitdagingen in dit land te vinden, zeker voor de sociale uitdagingen. Daar blijven we ons voor inzetten", klonk het.

“De PS is niet incontournable”, herhaalde Magnette. “Als de Vlaamse partijen een coalitie willen vormen zonder de PS, zullen we dat respecteren. In 2014 had de PS 32 procent, we waren de grootste partij van Wallonië. Toen zei niemand dat de twee grootste partijen in de regering moesten.”



De oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om een Vlaams front te vormen tegen de PS, heeft Magnette niet verrast. “We weten dat de N-VA met haar houding de Belgen wil verdelen, maar we zullen ons niet laten meeslepen op die helling. Wij willen geen fronten bouwen, wij willen bruggen bouwen.”

Staatshervorming is “theoretische kwestie”

Wat het institutionele betreft, bleef Magnette veeleer op de vlakte. "We kunnen erkennen dat België niet goed functioneert. Maar op dit moment is er geen verklaring tot herziening van de grondwet, noch een tweederdemeerderheid die een staatshervorming zou toelaten." Op dit moment gaat het om een "theoretische kwestie", aldus Magnette.

Zijn partijgenoot en voormalig Brussels minister-president Charles Picqué had voor aanvang van het partijbureau nog gezegd dat de Franstaligen zich moeten opmaken voor een nieuwe institutionele ronde, maar voor de PS-voorzitter is dat eerder een werf voor de lange termijn. "Tegen 2024 zullen we moeten nadenken over hoe we België efficiënter kunnen maken", klonk het.