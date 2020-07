Magnette: “PS is klaar om met N-VA te praten over nieuwe federale regering" SPS

14 juli 2020

21u25

Bron: Belga 48 De PS staat klaar om met de N-VA te praten over een nieuwe federale regering. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette gezegd op de Franstalige nieuwszender LN24. Wat telt is de inhoud, zei hij.



"We kunnen overwegen om te regeren met de N-VA", aldus Magnette, al voegde hij er wel aan toe dat de Franstalige socialisten niet in eenzelfde project als de vorige Zweedse coalitie willen stappen. "Ik kan mij geen seconde voorstellen dat we met N-VA doen wat de vorige regering heeft gedaan.”

Waar beiden elkaar misschien wel kunnen vinden, is in eventuele gesprekken over een staatshervorming, liet Magnette verstaan. "We zien dat de staat vandaag niet meer goed werkt, dat de versnippering van bevoegdheden van een hallucinante complexiteit is", zei hij. De PS-voorzitter wil in dat kader komaf maken met de verdeeldheid: elke bevoegdheid moet ofwel 100 procent regionaal, of wel 100 procent federaal zijn, klonk het.

Roet in het eten

Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez, Egbert Lachaert en Joachim Coens proberen al enkele weken een coalitie op poten te zetten die bestaat de huidige regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V, aangevuld met N-VA, sp.a en cdH. De gesprekken over de 'Arizona' verlopen echter moeizaam: de nakende stemming over de versoepeling van de abortuswet in de Kamer strooit roet in het eten - Coens en N-VA-voorzitter Bart De Wever maakten er een regeringszaak van die versoepeling niet goed te keuren - terwijl cdH en sp.a de vorige week nog vriendelijk bedankten voor een eerste vergadering met alle zes partijen.

De PS is momenteel niet betrokken bij die gesprekken, in tegenstelling tot de Vlaamse socialisten dus. Geen vrije keuze, liet Magnette verstaan. "Onze essentie is ons verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn hier niet enkel om te protesteren, dat is wat ons onderscheidt van andere partijen aan de linkerzijde. Wij zijn hier om voorstellen te doen en om die te verdedigen. In essentie zullen wij nooit kiezen voor de oppositie", was de PS-voorzitter duidelijk.

