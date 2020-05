Magnette pleit voor relanceplan van 37,5 miljard euro ttr

30 mei 2020

08u33

Bron: belga 2 PS-voorzitter Paul Magnette pleit voor een "recovery shock" voor onze economie. De PS legt bij de superkern een relanceplan op tafel met een batterij aan maatregelen voor in totaal 37,5 miljard euro. De maatregelen moeten onder meer de horeca, ziekenhuizen, cultuur en koopkracht dienen. Dat zegt de partijvoorzitter in een interview met Le Soir.

Magnette heeft naar eigen zeggen op grote schaal de betrokken sectoren geraadpleegd en ook economen. Hij laat zich inspireren door UGent-econoom Gert Peersman (UGent), die gelooft dat het vandaag injecteren van geld de belastinginkomsten van morgen zal beschermen door het redden van bedrijven en banen.

Het plan van Magnette omvat de tien miljard die België al heeft toegezegd en voorziet onder meer in de verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid tot het einde van het jaar.

Gisterenavond noemde econoom Paul De Grauwe het relanceplan van Magnette alvast "surrealistisch". De Grauwe zei dat in het Canvas-programma "De afspraak op vrijdag". Toen circuleerde nog een bedrag van 50 miljard euro voor het plan van Magnette. "Wij hebben nu een tekort dat zeker naar 50 miljard zal gaan. Je kunt toch op het einde van de rit niet zeggen: we gaan daar nog 50 miljard aan toevoegen? Dat is misschien om aan politiek te doen, maar het is geen serieuze economische analyse.”

