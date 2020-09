Magnette over het gevoelige abortusdossier: “Wij vragen enkel dat debat in parlement voortgezet wordt” SVM

03 september 2020

21u25

Bron: RTBF 2 Kan Vivaldi uit de startblokken schieten? De vraag blijft op tafel liggen, nu acht (!) partijvoorzitters uit elkaar gegaan zijn zonder akkoord over abortus of de kernuitstap. In het RTBF-programma ‘Jeudi en Prime’ kwam PS-voorzitter Paul Magnette tekst en uitleg geven over de ‘formatiepoging van de laatste kans’. “Het abortusdossier? We vragen enkel dat het debat in het parlement voortgezet wordt.”

Joachim Coens (CD&V) lanceerde gisteravond in ‘Terzake’ de slogan ‘Avanti’. “Veel duidelijker kun je het niet stellen”, aldus Magnette. “De CDH is nu ook aanwezig, er is geen reden om een politieke familie uit elkaar te spelen. Laten we dus van start gaan met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten.”

“Er resten niet veel dagen meer tot de deadline van 17 september. Thema’s als de abortuskwestie, de nucleaire uitstap, de belastingen en de sociale zekerheid blijven uiteraard wel gevoelig liggen. We hebben levendige gesprekken, maar de basis is voorlopig nog onvoldoende.” Een nieuwe ontmoeting staat morgenochtend op het programma.

Over de poging met de N-VA blijft Magnette vaag. “De Vlaams-nationalisten zijn niet onze voorkeurspartner, dat weet iedereen. Toch hebben we hen kunnen overtuigen dat er sociale hervormingen nodig waren. In mijn ogen was het een noodzakelijke stap. Vlamingen zouden anders nooit begrepen hebben dat we de grootste partij van Vlaanderen zomaar uitsluiten.”

Europese hulp

De verlenging van de abortustermijn was tot nu toe een grote splijtzwam binnen Vivaldi. “Vrouwenrechten zijn voor ons fundamenteel”, stelt Magnette. “Het dossier zit nu geblokkeerd, maar ik ben bereid om erover te onderhandelen. Met wederzijds respect, zoals CD&V-voorzitter Coens vraagt. We vragen enkel dat het debat in het parlement voortgezet wordt.”

Voor de forse uitgaven die er zitten aan te komen, rekent Magnette onder meer op Europese hulp. “Voor de tijdelijke werkloosheidsregelingen kunnen we tot 7 miljard euro incasseren, dat is toch een aanzienlijk bedrag.”

En of Egbert Lachaert (Open Vld) na al zijn inspanningen nu ook maar formateur moet worden? “Niet noodzakelijk in z'n eentje, maar hij mag zeker doorwerken”, besluit Magnette.

Lees ook: Kan de formatie dan eindelijk starten? Partijvoorzitters vergaderen pas morgen verder (+)