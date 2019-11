Magnette opent aanval op bedrijfswagens: enkel nog elektrische bedrijfsauto’s vanaf 2023

26 november 2019

In de onderhandelaarsnota van federaal informateur Paul Magnette (PS) zit een drastische hervorming van de bedrijfs- en salariswagens. Dat schrijft De Tijd vandaag.

In het luik duurzame ontwikkeling, een van de acht hoofdstukken uit Magnettes nota, staat dat bedrijven op termijn enkel nog nul-emissiewagens op een fiscaal interessante manier voor hun personeel kunnen leasen. Het gaat om auto's die geen CO2-uitstoten, omdat ze volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden.

Bedrijfswagens zijn onder meer door dat gunstige fiscale regime een populaire verloningsvorm. Zo'n 660.000 Belgen hebben er een. In zijn nota schetst Magnette dat het leasen van een benzine- of dieselwagen tussen vandaag en 2023 elk jaar een stuk duurder moet worden. Mogelijk al vanaf 2023 zouden bedrijven leasewagens enkel nog van de belastingen kunnen aftrekken als ze geen CO2 uitstoten, al is het exacte jaartal voer voor onderhandelingen.

Mobiliteitsbudget versterken

De hervorming moet de verkoop van elektrische wagens een boost geven, want die komt moeilijk van de grond. Om het verkeer verder te vergroenen pleit Magnette er ook voor het mobiliteitsbudget, dat werknemers de mogelijkheid geeft hun auto in te ruilen voor alternatieve vervoersmiddelen, te versterken. Het plan ligt in de lijn van een wetsvoorstel dat CD&V op het einde van de vorige legislatuur indiende.