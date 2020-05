Magnette legt relanceplan op tafel van kern: “Wachten tot september is geen optie” SPS AW

16 mei 2020

16u08

Bron: Belga 7 PS-voorzitter Paul Magnette heeft er deze voormiddag op de 'superkern' voor gepleit om snel een relancestrategie ter waarde van 10 procent van het bbp goed te keuren om het land uit de economische put te helpen, veroorzaakt door de coronacrisis. Volgens Het Nieuwsblad heeft Magnette met sp.a-voorzitter Conner Rousseau overigens de handen in elkaar geslagen om de regeringsvorming nieuw leven in te blazen. Samen voeren ze verkennende gesprekken met de andere partijvoorzitters. “Het is logisch dat de grootste politieke familie het initiatief neemt.”

In de 'superkern' bespreken de regeringstop en de tien partijen die de volmachten ondersteunen de volmachtenbesluiten die de regering wil nemen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Vandaag stonden geen nieuwe besluiten op de agenda, maar werd wel gediscussieerd over de vraag of de volmachtbesluiten door één globale wet of door een wet per besluit dienen bekrachtigd te worden. De volmachtwet of -wetten zullen in de covid-commissie van de Kamer besproken worden, klonk het.

Versnelling hoger

Volgens Magnette volstaan de noodmaatregelen die ons land sinds midden maart genomen heeft, zoals de economische werkloosheid of het overbruggingsrecht, niet als antwoord op de crisis. "We moeten een versnelling hoger schakelen. We kunnen niet wachten tot een nieuwe (federale) regering gevormd is, zoniet lopen we het risico op een grotere recessie dan in de buurlanden. En de gevolgen dreigen nog groter te worden, vermits onze bedrijven vaak in rechtstreekse concurrentie staan met bedrijven uit de buurlanden", aldus nog de PS-voorzitter.

Voor Magnette dient het totaalpakket, dat 10 procent van het bbp kan vertegenwoordigen, te bestaan uit gerichte steunmaatregelen voor horeca, toerisme, evenementen en sectoren die zwaar getroffen werden door de lockdownmaatregelen. De Franstalige socialist verwijst ook naar zijn voorstel van vorige week om de koopkracht van de burgers te ondersteunen om de nationale economie te relanceren. Hij verdedigt voorts een omvangrijk overheidsinvesteringsplan voor mobiliteit, infrastructuur en energie.

"Ik zie dat elke partij een eigen (relance)plan uitwerkt. Ik stel voor: 'laat ons rond tafel zitten en erover praten'", aldus nog Paul Magnette, die het argument van tafel veegde dat dergelijk plan enkel door een regering met volle bevoegdheid kan uitgevoerd worden. "Uiteraard moet er aan de vorming van een nieuwe regering gewerkt worden. Maar de (economische) toestand laat ons niet toe om langer te wachten. Eind september is te laat", besluit de PS-voorzitter.

Basis voor nieuwe regering

Zijn CD&V-collega Joachim Coens vindt dat de discussie over een relanceplan de basis kan vormen voor de vorming van een regering. In een reactie aan Belga wijst hij erop dat een relancebeleid veronderstelt dat er een totaalbeeld van de problematiek moet worden opgemaakt en dan beslist worden waar men naartoe wil gaan. Gaat men alle bedrijven steunen? Komen enkel bedrijven onder bepaalde voorwaarden in aanmerking? Of gaat de aandacht naar de koopkracht van de burgers?

Coens weerlegt dat ons land te laat zou zijn met een relanceplan. “Elke dag ontdek je nieuwe dingen, nieuwe bedrijven en sectoren die bijzondere aandacht verdienen”, stelt hij.

Volgens de CD&V-voorzitter kan de discussie over een relancebeleid de basis vormen voor de vorming van een nieuwe regering. “Een aantal relancemaatregelen vragen middelen. Dus is er een algemeen kader nodig”, aldus Coens, die daarmee op dezelfde golflengte zit als zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez. “Een relanceplan kan enkel door een regering met een ruime meerderheid worden uitgevoerd. De onderhandelingen over een relanceplan zullen de kern vormen van een regeerakkoord. Het één kan niet zonder het ander”, zegt hij op Twitter.

Un plan de relance ne peut être mis en œuvre que par un #begov qui a une large majorité en son sein. La négociation du plan de relance sera le cœur de l’accord de gouvernement à venir. L’un ne peut aller sans l’autre. La responsabilité des partis est immense en la matière. Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link