Magnette: "Leg cordon sanitaire rond N-VA, er is geen verschil meer met Vlaams Belang." Francken reageert: "Wat een kanjer van een democraat is deze nep-lijsttrekker"

06 december 2018

08u07

Bron: Belga 349 “We moeten weigeren om samen te werken met N-VA, net zoals we weigeren om samen te werken met Vlaams Belang.” Dat zei Paul Magnette, die vandaag werd voorgesteld als woordvoerder van PS voor de verkiezingscampagne, op La Première (RTBF). Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageerde meteen op Twitter.

“Een cordon sanitaire rond de grootste partij van België, een partij waar ook steeds meer Walen hun sympathie voor uiten. Wat een kanjer van een democraat is deze nep-lijsttrekker”, aldus Francken op Twitter.

Volgens Magnette heeft N-VA een aanval op de internationale bescherming van de mensenrechten ingezet. Met haar verzet tegen het VN-Migratiepact toont N-VA volgens Magnette eens te meer haar overwicht op de federale regering. “Er is geen sprake meer van een regering als de eerste minister wordt verhinderd om die regering te vertegenwoordigen.”

Een samenwerking met N-VA sloot de PS’er uit. “Er is geen verschil meer tussen N-VA en Vlaams Belang en we moeten dus uitsluiten met hen samen te werken.”

“Streng, maar humaan beleid”

“Dat PS terug aan het roer wil komen door N-VA uit te sluiten, is logisch. Maar uiteindelijk zal de Vlaamse kiezer daarover beslissen”, reageert N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Wij zijn zeer ontevreden met het migratiebeleid in Europa en de welkomstcultuur die Angela Merkel predikte. Maar die onvrede zullen wij nooit omzetten in wrok tegen migranten zelf. We staan voor een streng, maar humaan beleid. We willen dat Europa eindelijk werk maakt van de beslissing om voor opvang te zorgen in eigen regio en een einde maakt aan de open grenzen van ons continent. Daarom kunnen wij het pact van Marrakesh echt niet aanvaarden. Dat PS hierin onze tegenpool is, is duidelijk.”

Ook staatssecretaris Francken herhaalde zijn verzet. “België moet onder dit pact uit. Wij mogen hier niet door gebonden zijn. Voor mij is dit een kwestie van soevereiniteit, van grenzen, van legaliteit, van bescherming. Dat zijn heel fundamentele principes voor mezelf en mijn partij. Dit raakt de kern van de zaak.”

Over de piste van een interpretatieve nota bij het pact, zoals in Nederland aan de orde is, is de staatssecretaris bijzonder sceptisch. “Ik denk dat zij met die interpretatieve nota niet zullen wegkomen. Het verleden geeft toch weinig steun aan mensen die denken dat dat een goede piste is.” Op de vraag welke conclusie N-VA zal trekken indien België het pact in New York goedkeurt, kwam geen concreet antwoord.

In De Ochtend op Radio 1 blikte N-VA-fractieleider Peter De Roover vooruit op de plenaire vergadering van de Kamer deze namiddag. Daar wordt gestemd over de resoluties rond het VN-migratiepact die gisteren in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken al werden goedgekeurd met een wisselmeerderheid. “De premier moet straks in het parlement bevestigen dat hij in Marrakech de regering niet bindt aan het migratiepact, omdat er geen consensus is”, zei De Roover. “Ik ga ervan uit dat de premier duidelijk zal zijn. Als dat niet gebeurt, zal dat punt hoog op de ministerraad staan morgen”, zei hij nog.

Ook Justitieminister Koen Geens (CD&V) sprak zich in De Ochtend kort uit over de crisis. “Ik denk dat de premier deze namiddag van onze partij alle steun zal krijgen die hij verdient voor de strijd die we samen voeren. En dan zien we deze avond wel verder”, aldus Geens.

De minister bracht in herinnering dat CD&V zich twee keer in de minderheid liet stellen door een wisselmeerderheid, rond de abortuswet en rond euthanasie bij kinderen. “Wij kunnen dus af en toe leven met een meerderheid van andere partijen, als dat het belang van het land kan dienen en als een meningsverschil onoverbrugbaar is. Dat was voor ons toen geen reden om uit de regering te stappen.”

Peeters: “Weer concentreren op dossiers”

“De lijnen zijn duidelijk, de premier gaat naar Marrakesh en ik hoop dat dan dit hele dossier kan afgesloten worden.” Dat verklaarde vicepremier Kris Peeters (CD&V) voor aanvang van een Europese vergadering in Brussel. “De mensen zijn die discussie gewoon moe”, reageert Peeters, die vindt dat de regering zich terug moet concentreren op de dossiers die op tafel liggen.

Ook de discussie over wie eventueel verantwoordelijk zou zijn voor de val van de regering, is Peeters beu. “Waar zijn we toch mee bezig? Laat ons het voor de rest bij het essentiële houden. Mensen verwachten dat ook van de politiek.”