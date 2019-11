Magnette laat nog niet in zijn kaarten kijken: “Ben iets optimistischer dan een week geleden” SVM

11 november 2019

14u16

Bron: Belga 8 Informateur Paul Magnette laat voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken. Hij blijft de klemtoon leggen op de gemeenschappelijke punten en wil zich pas later uitspreken over een mogelijke coalitie. Zo benadrukt hij dat elke partij een hogere werkzaamheidsgraad wil. “Ik ben iets optimistischer dan een week geleden”, klonk het.

Magnette maakte in een persconferentie duidelijk dat hij met tien partijen (PS, N-VA, MR, Open Vld, sp.a, CD&V, Groen en Ecolo, cdH en DéFI) gesproken heeft. “Eén partij wil wel steun geven, maar niet in de regering stappen”, klonk het. Daarmee doelt hij op cdH, dat vrijwillig voor een oppositiekuur koos.

Hij haalde aan dat hij werkt met schriftelijke nota’s die dan telkens aan de partijen bezorgd worden. “Dat is een nieuwe aanpak, zo kan er geen enkele twijfel ontstaan.” Per thema hanteert hij drie onderdelen: objectieve cijfers “om wilde fantasieën te vermijden”, het doel dat bereikt moet worden en tot slot de concrete maatregelen.

Volgend weekend wil Magnette een eerste synthese klaarstomen die hij dan maandag aan de koning zal voorleggen. “Als ik voldoende vooruitgang boek en de koning me vraagt om mijn opdracht voort te zetten, dan ben ik daarvoor beschikbaar.”

Magnette benadrukte dat het niet zijn taak is een keuze voor een toekomstige coalitie voor te stellen. “Ik heb een informatie-opdracht, geen preformatie-opdracht. Ik zal op de prioriteiten werken”, luidde het.

Duidelijke voorkeur

De PS-voorzitter werd dinsdag door de koning als informateur het veld ingestuurd, nadat preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) er niet in waren geslaagd om een basis te vinden voor regeringsvorming tussen beide partijen.

Door eerst te vertrekken vanuit een reeks prioriteiten van de verschillende partijen wil de informateur op zoek gaan naar convergenties. In principe liggen de twee formules om tot een regering te vormen nog op tafel: paarsgeel en paarsgroen, eventueel aangevuld met CD&V. Toch maakte Magnette in het verleden al duidelijk hoe ver de standpunten van PS en N-VA uiteen liggen en ligt zijn voorkeur bij paargroen.

“Grand Canyon”

Hoe diep de kloof is tussen PS en N-VA werd dit weekend nog eens duidelijk in weekendinterviews met de gewezen preformateurs. Bourgeois had het over een “Grand Canyon” en verwees naar de sociaal-economische voorstellen van de PS: 8 miljard euro extra uitgaven via belastingen, het terugschroeven van hervormingen, minder werken, een ‘open end’ financiering van de gezondheidszorg enzovoort. Demotte noemt die kritiek wat kort door de bocht en laakte vooral de onaanvaardbare institutionele voorstellen die N-VA op tafel heeft gelegd.

Somers: “Paarsgroen is nog veel moeilijker”

Een paarsgroene regering zou geen meerderheid hebben aan Vlaamse kant. Daarvoor wordt vooral in de richting van Open Vld en CD&V gekeken, die in Vlaanderen in zee zijn gegaan met N-VA. Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) herhaalde gisteren het standpunt van zijn partij dat paarsgeel al moeilijk is, maar paarsgroen nog veel moeilijker. Wel sprak hij geen uitdrukkelijk veto uit tegen een Vlaamse minderheid. Hij hield het bij “niet wenselijk”.

Somers voegde er aan toe dat er in de vorige twee regeringen een minderheid was aan Franstalige kant. “Je maakt een Vlaamse regering met Vlaamse partijen en een federale regering met federale partijen.”