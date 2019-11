Magnette krijgt twee weken extra: “Belangen bevolking voorrang geven op partijbelangen” TT

25 november 2019

14u36 30 PS-voorzitter en informateur Paul Magnette (PS) heeft van koning Filip twee weken extra gekregen om de vorming van een federale regering te onderzoeken. Zijn opdracht wordt tot 9 december verlengd, meldt het paleis. Volgens Magnette boekt hij vooruitgang, maar moeten de verschillende partijen “uit hun comfortzone treden, denken aan het algemeen belang en hun verantwoordelijkheid opnemen”. Over het confederalisme wordt niet onderhandeld, vertelde Magnette op een persconferentie.

Magnette is sinds begin deze maand aan de slag als informateur en praat officieel nog altijd met tien partijen in de zoektocht naar overeenstemming in de uitdagingen voor een volgende federale regering. Het gaat om socialisten, liberalen, groenen, N-VA, CD&V, cdH en DéFI. Vorige week werd zijn opdracht al een keer verlengd. Magnette werkt naar eigen zeggen vooral op de inhoud en wil geen keuze maken tussen paars-groen en paars-geel. Op tafel liggen thema’s als de werkzaamheidsgraad, armoede, veiligheid, klimaat, migratie en de modernisering van de staat.

Op zijn persconferentie na zijn bezoek aan koning Filip ontkende Magnette staalhard dat hij geen coalitie wil met N-VA. Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever zei Magnette hem dan zonder schroom, maar daar is niets van aan, klonk het. Wel gaat het bij de gesprekken met de verschillende partijen niet over het door N-VA gevraagd confederalisme. “Er is maar één partij die daarover wil praten, de rest niet. Iedereen mag voorstellen doen, waar voldoende overeenkomst over is, wordt verder gesproken, anders niet.”

"Wij werken voor alle Belgen”

Volgens Magnette boekt hij wel degelijk vooruitgang, en is er nog niemand overboord gevallen. De informateur zegt geen voorkeur te hebben voor een of andere coalitie. “Ik hoop dat zoveel mogelijk partijen zullen zeggen dat er een voldoende basis is om verder te bouwen.”

Wel riep hij de partijen hun interne belangen opzij te zetten voor het ‘algemeen belang’. “Wij werken voor alle Belgen, van Zeebrugge tot Aarlen en van Moeskroen tot Eupen”, klonk het in een duidelijke sneer naar De Wever. Die zei vanmiddag dat hij de belangen van de “Vlamingen die werken, sparen en ondernemen” verdedigt, tegenover een PS die “geld wil uitdelen aan de inactieven, zijn kiezers”.

Magnette wil echter niet weten van termen als ‘het noorden' versus ‘het zuiden' of een ‘Vlaams front’. “Ik geloof in een federale staat met een sterke blik op de wereld. Een staat die niemand aan de kant van de weg laat staan en op Europees vlak een pionier wil zijn. We moeten verder kijken dan de verschillen en ons concentreren op de convergenties.”

De informateur waarschuwde ook dat het meer dan tijd is om stappen vooruit te zetten. Want de afwezigheid van een regering met volle bevoegdheden begint de werking van de staat stilaan aan te tasten. En als er zich een “schokgolf” voordoet - economisch, geopolitiek of een andere - “dan zullen we niet in staat zijn te reageren en dat zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor het leven van de burgers”.

Nieuwe voorzitters

Tijdens de verlenging van twee weken moet er meer duidelijkheid komen over de te volgen weg, ook op het vlak van de politieke casting. Tegen 9 december zullen namelijk zowel de MR als CD&V een nieuwe voorzitter hebben.

Ondertussen zit er wel een flink haar in de boter tussen Open Vld en N-VA. Die laatste partij pikt het niet dat Open Vld publiekelijk verklaart dat de Vlaams-nationalisten “in de oppositie willen gaan zitten”. De Wever reageerde vanmorgen op het partijbureau furieus op die uitspraken.

