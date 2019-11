Magnette in startnota mild over migratie: “Lijnrecht tegenover wil van de kiezer” TT

26 november 2019

11u02

Bron: Belga 13 De startnota over migratie van informateur Paul Magnette (PS) lijkt weinig lekkers te bevatten voor N-VA. Dat schrijft De Morgen, die de tekst kon inkijken.

"De publieke autoriteiten moeten over migratie een open discours voeren, objectief en met respect voor de mensenrechten." Al van bij de inleiding zet Magnette de toon. De tekst van 14 november is het vertrekpunt van de gesprekken die Magnette voert over migratie, bevestigen verschillende onderhandelaars. Na input van de partijen schaaft hij de tekst telkens bij.

Magnette pleit onder meer voor een modernisering van de procedures voor economische migratie, om die beter af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt. Ook vraagt hij om de regels voor gezinshereniging strenger te maken. En oppert hij de mogelijkheid van een tijdelijk vluchtelingenstatuut dat vervalt eenmaal de oorlog in het thuisland is afgelopen. Tegelijk wil Magnette geen gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten centra, parlementaire controle op het uitreiken van humanitaire visa en transitmigranten behandelen als slachtoffers van mensenhandel.

De onderhandelende partijen zitten verveeld met het lek van de migratienota en wijzen erop dat dit niet de definitieve tekst is. Geen van hen wou officieel reageren, aldus de krant.

"Gaat in tegen signaal van de kiezer”

“Waar de dag na de verkiezingen de traditionele partijen nog de mond vol hadden van ‘rekening houden met het signaal van de kiezer’ lijkt het er vandaag op alsof er voor Magnette en de PS helemaal geen verkiezingen zijn geweest in mei”, reageert Vlaams Belang. “De startnota over migratie staat mijlenver van het signaal dat die kiezer luid en duidelijk heeft gegeven.”

Voorzitter Tom van Grieken: “We beseffen wel dat 6 december niet meer veraf is, maar met zo een ondoordachte Sinterklaaspolitiek zal dit land enkel maar haar rol als migratieland bij uitstek bevestigen, en nog meer dan vandaag een magneet worden voor illegalen en gelukszoekers van over de hele wereld.”