Magnette: "Ik wil wel nieuwe verkiezingen maar ze zijn om praktische redenen onmogelijk"

30 april 2020

11u43

Bron: Belga 1 PS-voorzitter Paul Magnette staat achter het idee van nieuwe verkiezingen in september, maar hij vreest dat die onmogelijk te organiseren zijn vanwege het coronavirus. Hij wil alsnog een regering proberen te vormen op basis van de huidige zetelverdeling in de Kamer, zegt hij in interviews met Le Soir en Sudpresse. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet intussen weten dat hij bereid is om toch regeringsonderhandelingen te starten in juni.

Volgens Magnette heeft de coronacrisis de maatschappij grondig veranderd en heeft dat zo zijn gevolgen. “Wanneer je keuzes moet maken rond een echt sociaal en ecologisch pact voor de volgende decennia zou je volgens een politieke logica de burgers moeten raadplegen en tot verkiezingen overgaan”, zegt Magnette. “Maar we weten niet wanneer de beperkingsmaatregelen volledig weg zullen zijn.”

“Het is ondenkbaar om verkiezingen te organiseren met anderhalve meter afstand tussen de mensen in het stembureau. Vanwege praktische redenen lijkt me dat onmogelijk.”



Magnette wil proberen om een regering te vormen op basis van de huidige verdeling in het parlement. “Ik reken daarvoor op diegenen die tot nu toe zeiden dat we te veel uitgeven en dat we moeten besparen in de gezondheidszorg. Nu hoor ik hen al weken niet meer. Integendeel, ze roepen de staat om hulp.”

Volmachten

De regering van Sophie Wilmès (MR) -bestaande uit MR, CD&V en Open Vld- beschikt zelf niet over een meerderheid in de Kamer. Om de coronacrisis te bestrijden, kreeg die minderheidsregering wel het vertrouwen van een ruime groep oppositiepartijen, waardoor ze in theorie gebeiteld zit tot er een alternatieve meerderheid gevonden wordt. Wilmès beloofde zelf uiterlijk na zes maanden opnieuw het vertrouwen te vragen, als ze het niet zou krijgen, zou de regering opnieuw in lopende zaken gaan. Tien partijen gaven de regering bovendien volmachten voor de coronacrisis voor drie maanden. Die lopen in juni af, in theorie kunnen ze wel nog eens met drie maanden verlengd worden.

Bouchez zei een tiental dagen geleden nog dat hij tot september geen nieuwe regeringsonderhandelingen wil. De aandacht moet gaan naar het bestrijden van de coronacrisis, was zijn argument.

Intussen hebben verschillende partijen laten weten dat ze de volmachten in juni niet willen verlengen. Bouchez houdt de deur nu ook niet langer dicht. "We kunnen in juni onderhandelingen beginnen als de gezondheidssituatie gestabiliseerd is", klonk het.

