Magnette hekelt communicatie van partijvoorzitter Di Rupo: “Bizar om dat op die manier aan te kondigen” SVM

03 december 2018

10u40

Bron: Belga 0 Paul Magnette hekelt in een interview met Le Soir de manier waarop partijvoorzitter Elio Di Rupo zijn lijsttrekkerschap voor de sociaaldemocraten in Henegouwen heeft aangekondigd. De burgemeester van Charleroi hamert op het belang van "collegialiteit" in de aanloop naar de verkiezingen.

Over Di Rupo deed het gerucht dat hij mogelijk zou opkomen voor de Europese verkiezingen. Donderdagavond maakte hij op televisie echter bekend dat hij opkomt voor de Kamer en de PS-lijst in Henegouwen zal trekken. De aankondiging leidde tot tandengeknars bij een aantal PS-figuren omdat er binnen de partij nog geen definitieve beslissing was genomen, zo gaven bronnen te kennen. Verschillende PS-mandatarissen hadden graag gezien dat Magnette de topfiguur zou worden bij de verkiezingen van 2019. Hij is nog altijd erg populair in de peilingen.

De burgemeester van Charleroi reageert op de zaak in Le Soir. "Elio had mij op de hoogte gesteld van zijn beslissing, en dat valt te begrijpen", aldus Magnette. Wel hekelt hij de manier waarop de aankondiging is verlopen. "Het is bizar om dat op die manier aan te kondigen. Ik behoor tot diegenen die vinden dat we geen klassieke campagne kunnen voeren. De PS heeft twee moeilijke jaren achter de rug."

"Ik blijf erbij dat we op een collegiale manier moeten samenwerken tijdens de verkiezingsperiode", luidt het voorts. Magnette vindt dat er eerst moet worden nagedacht over de prioriteiten van de partij vooraleer de juiste personen worden gekozen. In het interview komt voorts onder meer nog de N-VA aan bod. "Voor mij ligt het voor de hand: nooit zullen we een alliantie sluiten met de N-VA.”