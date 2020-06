Magnette en Rousseau landen begin volgende week met eindverslag over regeringsvorming TT

09 juni 2020

15u01

Bron: Belga 0 De socialistische partijvoorzitters Conner Rousseau en Paul Magnette landen begin volgende week met het eindverslag van hun consultatieronde met de verschillende partijen die de regering steunen in haar aanpak van de coronacrisis. In de loop van de week zullen ze nog enkele partijvoorzitters spreken, klinkt het bij sp.a.



De twee socialistische kopmannen zullen vanaf volgende week nog enkele gesprekken voeren met een aantalvan de acht andere partijen die momenteel de minderheidsregering-Wilmès steunen met speciale volmachten. Die lopen echter af einde deze maand, en ze zullen allicht niet verlengd worden.

Beide partijvoorzitters hielden de afgelopen weken een zogenaamde snuffelronde om de voorkeuren van de andere partijen af te toetsen. Magnette zegt nu dat hij en Rousseau de voorbije twee weken hun gesprekken on hold hebben gehouden op vraag van Wilmès, zodat de tien partijen van socialisten, liberalen, groenen, CD&V, cdH, N-VA en DéFI zich konden concentreren op de steunmaatregelen voor de coronacrisis. Op vraag van Wilmès wordt nu nog even verder getemporiseerd, klinkt het bij de sp.a. Zo wordt de superkern van komende vrijdag, waar nog enkele maatregelen rond het coronavirus geagendeerd staan, niet doorkruist door de formatie.

Volgende week eindverslag

Rousseau en Magnette zullen dan de komende week nog “enkele mensen zien” om dan na de superkern, wellicht begin volgende week, te landen met een eindverslag “met onze conclusies en met mogelijke convergenties met het oog op een nieuwe federale regering”. Welke partijvoorzitters ze precies zullen spreken, is niet duidelijk.



"Alle partijen hebben positief geantwoord op het leggen van contacten”, zegt de PS. “De ontmoetingen zullen fysiek plaatsvinden met respect voor de social distancing. Het doel van het initiatief van de socialistische familie blijft een stand van zaken op te maken over hoe de partijen de periode na juni en het einde van de volmachten zien. Het doel is ook de standpunten van de partijen te leren kennen over een aantal essentiële onderwerpen voor de vorming van een eventuele meerderheid en een relanceplan.”

Wilmès informateur?

Intussen kijken meer en meer kopstukken in de richting van premier Sophie Wilmès (MR) voor een nieuw initiatief. Het zou “grondwettelijk de logische keuze zijn” dat zij de formatie nu in handen neemt, aldus Open Vld-voorzitter Egberg Lachaert vanmorgen. Afgelopen weekend zei CD&V-vicepremier Koen Geens al te hopen Wilmès de formatie nu kan trekken. Een ook Magnette zou daarmee kunnen leven. “Op een bepaald moment moet iemand een initiatief nemen en dat kan zeker Wilmès zijn”, zei hij in De Zevende Dag.

Eerder vandaag reageerde N-VA-voorzitter De Wever positief op de boodschap van Magnette gisteren dat een Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V “definitief dood” is. Het enige alternatief voor Magnette is dan een regering met N-VA of nieuwe verkiezingen.

