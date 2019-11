Magnette citeert Lao Tsé. Wie is deze Chinese filosoof en welke wijsheden komen nog van hem? ttr

07 november 2019

20u44 4 De koning stuurde dinsdag PS-voorzitter Paul Magnette het veld in als informateur. Hij zal de komende dagen met tien partijen praten. Tijdens een persconferentie in de Kamer citeerde Magnette de Chinese filosoof Lao Tsé. “Wie niet probeert, vergist zich maar één keer”, luidde het. Wie is de Chinese wijsgeer die door Magnette werd geciteerd? En welke wijsheden komen nog van hem? Wij maakten een kort overzicht.

De Chinese wijsgeer Lao Tsé, ook Laozi genoemd, is een van de grondleggers van het taoïsme. De geleerde man, die vermoedelijk in de zesde eeuw voor Christus leefde, heeft volgens historici een bewogen leven achter de rug. Toen de oude meester - de letterlijke vertaling van zijn naam - rondtrok om zijn filosofische wijsheden te delen, wilde tot zijn grote spijt niemand naar hem luisteren.



Naar analogie met zijn eigen levensadvies wu wei (betekenis: zonder te streven) besliste Lao Tsé uiteindelijk om zijn missie op te geven en China te verlaten. Onderweg kwam de filosoof een grenswachter tegen, die hem alsnog kon overtuigen om zijn wijsheden niet helemaal verloren te laten gaan. Het resultaat? De Tao Te Ching (Daodejing), wat zoveel betekent als het Boek van Weg en Deugd. Met zijn 81 korte teksten is het een van de grootste werken uit de Chinese geschiedenis.

Wie denkt saaie, nietszeggende wijsheden te lezen in de Tao Te Ching, heeft het compleet mis. Het is een mix van mystiek, filosofie, lessen in zelfbewustzijn én ietwat droge humor. Dat de spreuken van Lao Tsé tijdloos zijn, bewees ook PS-politicus Paul Magnette dinsdagavond tijdens een persconferentie in de Kamer. “Wie niet probeert, vergist zich maar één keer”, zo klonk het. Wij maakten een selectie van de bekendste en meest scherpzinnige wijsheden van Lao Tsé:

- Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap.

- Ervaring is als een lantaarn die op de rug wordt gedragen. Hij belicht alleen de afgelegde weg.

- Als je goed naar de staart van de kikker kijkt, zie je dat hij er geen heeft.

- Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.

- De grote weg is vlak, maar mensen zoeken liever bergpaden.

- Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.

- Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.

- Het nut van een pot komt voort uit zijn leegheid.

- Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven, spreken leren wij al eerder.

- Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand.

- De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan.