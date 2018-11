Magneetvissers vonden nog drie zakken met kogels, maar gingen niet naar politie SRB/TVP/RLA

19 november 2018

De jonge magneetvissers die vorig jaar onder meer munitie en een riotgun vonden in het kanaal Brussel-Charleroi, hebben naar eigen zeggen nog drie zakken met kogels en twee wapens bovengehaald. Even werd gedacht dat hun eerste vondst iets te maken had met de Bende van Nijvel, maar analyse sprak dat tegen. Toch rukte het gerecht zelf ook uit naar het kanaal, evenwel zonder resultaat. Een week later trokken ook de magneetvissers terug naar de brug van Virginal. Wat ze daar toen vonden, hebben ze echter niet aan het gerecht gegeven. "Ik heb in het VRT-jaaroverzicht van 2017 gezegd dat we nog meer gevonden hadden. Niemand heeft daarop gereageerd", zegt magneetvisser Sam Thibaut.

Het federaal parket is verbaasd dat de jongeren niet naar hen zijn gekomen. "Als ze willen dat we het onderzoeken, lijkt het me verstandig dat ze de spullen aangeven. Dan zullen we ze ernstig bekijken."