Magneetvisser haalt twee zakken munitie uit Dender in Aalst

In Erembodegem zijn vanmiddag twee zakken munitie uit de Dender gevist. Een 22-jarige magneetvisser uit Herdersem (Aalst) haalde een tweehonderdtal kogels boven. De zakken zouden pas recent in de Dender gegooid zijn. Er is volgens de eerste informatie geen verband met het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Duikers van de brandweerposten Wichelen, Denderleeuw, Lede en Aalst zijn ter plaatse om de Dender te doorzoeken. Momenteel wordt er gedoken onder de brug van de E40. In de loop van de vooravond stootten duikers op een voorwerp dat op een kluis of metalen kist lijkt. Er wordt nu geprobeerd het voorwerp uit het water te halen.

Tim Van Damme Jeroen Dierickx (22) uit Herdersem deed de vondst.