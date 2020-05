Maggie De Block: “Zorgverleners mogen geen coronasupplement doorrekenen aan patiënten” Maar ze mogen ook niet de dupe worden: compensatieregeling in de maak HAA

15 mei 2020

10u32

Bron: Belga 18 Zorgverleners zoals tandartsen en kinesisten die momenteel extra kosten hebben voor beschermingsmateriaal mogen die niet doorrekenen aan hun patiënten. Door het verbieden van dat soort "coronasupplementen" wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) patiënten financieel beschermen. De zorgverleners zelf krijgen wel een financiële tegemoetkoming om uitzonderlijke uitgaven te helpen dekken.

Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Door de coronacrisis moeten zorgverleners extra uitgaven doen om bijvoorbeeld beschermingsmateriaal te kopen. Maar minister De Block wil niet dat zorgverleners die kosten doorrekenen aan de patiënten. "Voor mij zijn twee dingen belangrijk: de patiënt mag niet opdraaien voor de kosten van beschermingsmateriaal, maar ook onze zorgverleners mogen de dupe niet worden", aldus De Block.

Terugwerkende kracht

De Open Vld-minister heeft nu een maatregel uitgewerkt die supplementen voor beschermingsmateriaal verbiedt tijdens deze crisis. Geen enkele zorgverlener mag zijn of haar patiënt een "coronasupplement" aanrekenen. Dat geldt voor de geconventioneerde zorgverleners (die zich houden aan de vooropgestelde tarieven van het RIZIV, nvdr.), maar ook voor alle niet-geconventioneerde zorgverstrekkers. Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei, het moment van de heropstart van niet-essentiële zorg.

Compensatieregeling

Dat betekent niet dat de zorgverleners zelf moeten opdraaien voor de extra kosten. Ook zorgverleners mogen volgens de minister "niet de dupe" worden. "Daarom werken we samen met onze administraties en de sector een regeling uit om de extra uitgaven van zorgverleners tijdens deze crisis zo goed en eerlijk mogelijk te compenseren. Gisteren (donderdag, red.) is daar een brief over vertrokken naar onze zorgverleners."

Ook de compensatieregeling voor zorgverleners zal met terugwerkende kracht in werking treden vanaf 4 mei.

Patiënten die sinds 4 mei toch een coronasupplement kregen aangerekend, kunnen dat terugvorderen, rechtstreeks bij hun zorgverlener of met de hulp van hun ziekenfonds.

Lees ook:

Contract van 40 miljoen euro: overheid bestelde mondmaskers voor alle Belgen bij obscure voetbalmakelaar (+)

Onze opinie. “Maskers af: transparantie is een modewoord in de Wetstraat, niks meer” (+)