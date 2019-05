Maggie De Block wordt verpleegster Redactie

21 mei 2019

22u06

Bron: Telefacts 31

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wordt verpleegster voor één dag. Woensdag keert ze voor het VTM-programma ‘Telefacts’ terug naar de werkvloer. Ze liep een dag mee met de dokters en verpleegkundigen in het ASZ in Aalst. De Block was jarenlang huisarts voor ze in de regering stapte, voor ‘Telefacts’ keerde ze eenmalig terug naar de praktijk.

Ook ministers Koen Geens en Liesbeth Homans stonden voor ‘Telefacts’ nog eens op de werkvloer. ‘Telefacts’ is woensdagavond te zien op VTM om 23u25.