Maggie De Block wil mentholsigaretten nu al verbieden, maar ze mag niet avh

14 juni 2018

07u21

Bron: Belga 0 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil mentholsigaretten in België al uit de handel halen, nog voor het Europese verbod in 2020 van kracht gaat. Ze stuit echter op protest van de Europese Commissie, die er zelfs mee dreigt op naar het Hof van Justitie te stappen. Dat staat vandaag in L'Echo.

De Europese Unie vaardigde in 2014 een verbod uit op tabak met aroma's, maar voor de relatief populaire mentholsigaretten werd een uitzondering gemaakt tot 20 mei 2020. In haar ontwerp van koninklijk besluit, die de Europese tabaksrichtlijn omzet, houdt De Block echter geen rekening met die uitzondering voor sigaretten met een muntsmaak. "De bescherming van de gezondheid, en met name die van jongeren, rechtvaardigt dat de maatregel zo snel mogelijk wordt omgezet", stelt de minister.

Verrassend genoeg gaat de Europese Commissie daar echter niet mee akkoord. In een advies aan de Belgische regering dreigt ze er zelfs mee om naar het Hof van Justitie van de EU te stappen als De Block haar ontwerp niet herwerkt. De Commissie wijst erop dat haar richtlijn bepaalt dat het verbod op gearomatiseerde tabak "over een langere periode moet worden verspreid om de consument de nodigde tijd te geven om over te schakelen op andere producten".

De Block blijft achter een verbod op mentholsigaretten vóór 2020 staan en laat het advies van de Commissie analyseren. Daardoor zit het koninklijk besluit nu al zes maanden in de koelkast.