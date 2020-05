Maggie De Block: “We krijgen ons normale leven misschien nooit meer terug” avh

10 mei 2020

12u15

Bron: Belga 362 Na acht weken lockdown en daags voordat de winkels opnieuw opengaan, dromen veel mensen van het normale leven, "maar we moeten beseffen dat we dat normale leven misschien nooit meer zullen hebben". Daarvoor heeft minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) gewaarschuwd in De Zevende Dag.

Vanaf vandaag mogen alle huishoudens opnieuw vier personen ontvangen, op voorwaarde dat er afstand wordt gehouden en dat deze nieuw gevormde 'bubbels' intact gehouden worden. Minister De Block pleit er naar aanleiding van deze nieuwe fase voor om "gezond verstand" aan de dag te leggen. "Denk na, want elk contact kan gevolgen hebben."

Zeker in familieverband kan het moeilijk zijn om de regels na te leven. "Het is moeilijk om dat kleinkind dat je al zo lang niet hebt gezien niet in je armen te sluiten. Dat gaat tegen alle emoties in", zei De Block. "Maar toch is het belangrijk om ook binnenskamers afstand te houden."

"We dromen nu allemaal van het normale leven. Maar we moeten beseffen dat we dat normale leven misschien nooit meer zullen hebben", klonk het.

Risico binnenskamers

Ook viroloog Steven Van Gucht waarschuwde dat er vooral binnenskamers opgelet zal moeten worden. Beelden van mensen die elkaar buiten - op afstand - ontmoeten, zijn niet echt verontrustend. Contacten met verwanten zijn een andere kwestie. "Van vrienden en familie hebben we niet echt schrik. Nochtans zijn de risicocontacten net die met mensen met wie we veel familiairder omspringen", legde hij uit.

"Winkels kunnen goed georganiseerd worden: door het dragen van maskers, door afstand te houden, met voorzieningen om het personeel te beschermen... Ik heb het meeste schrik van privécontacten", zei Van Gucht. "Het motto moet nu zijn: blijf in uw kot bij de minste symptomen of na contact met iemand met symptomen. En hopelijk kunnen we dat lang aanhouden.”