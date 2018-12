Maggie De Block: “Vervroegde verkiezingen? Daar zal de man in de straat voor betalen” Isolde Van Den Eynde

16 december 2018

11u39

Bron: eigen berichtgeving 55 N-VA deinst niet terug voor vervroegde verkiezingen. Maar minister Maggie De Block (Open Vld) waarschuwt: “Dan zet de partij de sociaal-economische hervormingen van de voorbije vier jaar op de schop. En wie betaalt dan de prijs? De man in de straat.”

“In elk normaal land was de premier al naar de koning gegaan." Bart De Wever was duidelijk in ‘Het Laatste Nieuws’ dit weekend: N-VA heeft geen schrik van vervroegde verkiezingen. Zaterdagavond herhaalde zijn voormalige vicepremier Jan Jambon dat ook nog eens: ‘Ik denk dat dit feuilleton best stopt. Ik denk dat het in deze situatie, waarbij er een regering is die nauwelijks 52 van de 150 zetels in de Kamer heeft, het elke keer een eigenaardige situatie gaat zijn. Ik constateer dat er heel weinig ruimte is om te manoeuvreren en dat naar de kiezer gaan misschien toch wel de beste oplossing is.”

In een gesprek met ‘Het Laatste Nieuws’ waarschuwt Maggie De Block (Open Vld) voor die piste: “N-VA heeft eindelijk gezegd wat ze wil: vervroegde verkiezingen. Dat is duidelijk. Maar dan zeg ik dat N-VA zo heel wat van ons sociaal-economische werk op de helling zet. Deze regering had een sociaal-economische missie. We hebben vier jaar goed samengewerkt. De werkloosheid was nog nooit zo laag. We hebben nu nog een grote welvaartsenveloppe te verdelen en er komt nog een sociaal akkoord aan. Wie gaat die prijs betalen, afgezien van de verkiezingen die ook geld kosten? De man in de straat. De gepensioneerden die hun pensioen niet zien stijgen, de werkenden die hun loon niet zien stijgen en de zieken en invaliden die de welvaartsenveloppe niet zien verdeeld worden. Puur omdat de begroting niet wordt gestemd.” De liberale minister verwijt N-VA dat ze het sociaal-economische beleid stokken in de wielen steekt om met zichzelf bezig te zijn. “Ik ben daarentegen positief ingesteld. Ik ben in de politiek gestapt om oplossingen te zoeken, niet om problemen te maken.”

Kar gekeerd

Komende week wordt opnieuw een cruciale week in de Wetstraat. Veel hangt af of N-VA de minderheidsregering nog wil steunen voor bepaalde dossiers tot de verkiezingen van 26 mei 2019. En N-VA drijft haar prijs fors op. Zeker over het migratiebeleid, waar Maggie De Block na zeven jaar weer voor bevoegd is.“Als ze hun kar 180 graden willen keren in het migratiebeleid, hoeven ze niet te verwachten dat wij enkel ‘ja’ zullen knikken”, waarschuwde Jan Jambon.

Maggie De Block zucht diep. “Ik begrijp de reactie niet echt goed. N-VA weet goed genoeg welk beleid ik heb gevoerd in de vorige regering mét de PS. Dat beleid is uitvoerig besproken tijdens de regeringsvorming in 2014 en toen is er besproken om mijn beleid verder te zetten. Dat beleid is: streng maar rechtvaardig.” Ze benadrukt dat ze geen vragende partij is om opnieuw bevoegd te zijn voor Asiel en Migratie. “Maar als de kapitein het schip verlaat, moet een nieuwe kapitein komen. En door mijn ervaring op Asiel en Migratie was ik de geknipte kandidaat. Ik ga de draad oppikken, waar Theo Francken hem losliet.”

Versnelde asielprocedure

Tegelijk drukt ze ook haar eigen stempel.“Ik ben streng, maar wat ik absoluut niet wil is dat kinderen in de vrieskou belanden en met onderkoeling naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. Mensen in de wachtrij, schrijven we in. De asieldiensten kregen de opdracht om te doen wat ze aankunnen. Die 50 aanvragen per dag was een mondelinge instructie. Het woord quota dekt de lading niet. Het gaat er om dat je geen flessenhals maakt, waardoor mensen in de vrieskou belanden. Ik wil dat niét.” Ze gaat de aanvragen vervolgens in een versnelde procedure laten behandelen. “Op die manier weten we heel snel wie hier moet worden opgevangen en wie niet. Wie uit de boot valt, moet zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Dat mag heel duidelijk zijn.” De Block kijkt ook naar extra opvangplaatsen. “We maken op dit moment een echte opvangcrisis mee. Ik heb gevraagd om te bekijken waar er extra plaatsen moeten komen." Hoeveel? Daar kleeft ze nog geen cijfer op.

Dat haar pleidooi voor een “menselijker beleid” vorige week zondag - Theo Francken was de laan nog niet uit - gedoogsteun van N-VA niet aanmoedigt, wuift ze weg. “Iedereen kent mij toch? Toen ik zeven jaar geleden staatssecretaris werd, heb ik een maand gezwegen om mij in te werken en een antwoord te bieden op de crisis destijds. Ik kreeg toen verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Nu ken ik het departement en heb ik gesproken. En dezelfde partij tweet vandaag: ze had beter gezwegen. Of ik iets zei of niet, men stond klaar.”