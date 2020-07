Maggie De Block verschijnt met opvallend mondmasker (maar droeg het niet altijd correct) Redactie

15 juli 2020

08u27

Bron: De Morgen 18 Een mondmasker kan een uitgelezen kans bieden om een stijlstatement te maken. Of hoe anders moeten we het exemplaar interpreteren waarmee minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gisteren op een persconferentie verscheen?



Voortschrijdend inzicht, heet dat dan. Waar De Block zich vorige maand nog sceptisch uitliet over een verplichting van mondmaskers in onder meer winkels (“Gaan we overal een politieagent zetten om dat te controleren?”), zorgde ze gisteren als minister voor het goede voorbeeld met dit nogal markante exemplaar.

De aandacht vestigen op mondmaskers en zo de bevolking sensibiliseren: daar kan je weinig op tegen hebben. Maar toch deze opmerking: opdat zo’n masker effectief is, hoor je er echt óók je neus in te stoppen.

Plein Publiek

Het opvallende mondmasker is overigens een initiatief van horecaconcept Plein Publiek, dat in april al uitpakte met de bijzondere kapjes. Naast de mond van Maggie De Block, kan je er ook exemplaren met het aangezicht van Marc Van Ranst bestellen.

