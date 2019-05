Maggie De Block verliest in eigen kieskanton ses

26 mei 2019

20u40

Bron: Belga 12 Open Vld-Kamerlijsttrekker in Vlaams-Brabant Maggie De Block verliest in het kanton Asse, waartoe haar eigen gemeente Merchtem behoort.

In 2014 zorgde ze nog voor de grote winst bij Open Vld, maar nu moet kopstuk Maggie De Block 14 procent inleveren. Open Vld haalt nu nog maar 16,75% in haar kieskanton. N-VA boekt er heel licht verlies en is er met 29% de grootste partij.

Zoals verwacht is Vlaams Belang de grote winnaar in Vlaams-Brabant, met lijsttrekker Dries Van Langenhove uit het naburige Opwijk, in hetzelfde kanton. Die gaan er 11,18 procentpunt op vooruit en komt op 15,2%.

Ook Wouter Beke verliest

De Block is niet het enige kopstuk dat in eigen kieskanton een teleurstellend resultaat levert. Ook partijvoorzitter van CD&V Wouter Beke kan zijn partij in zijn Leopoldsburg niet naar een hoger niveau tillen. Daar verliezen de Christendemocraten 4,2%, ze moeten zich tevreden stellen met 16%. NVA is er de grootste partij, gevolgd door Vlaams Belang.