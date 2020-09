Maggie De Block steunt Alexander De Croo in Wetstraat 16 LH

24 september 2020

09u13

Bron: Belga 8 Als het van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) afhangt, zou haar partijgenoot Alexander De Croo premier moeten worden van de Vivaldi-regering. Om het politieke evenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen te garanderen, zou het premierschap bij een Nederlandstalige moeten terechtkomen, vindt De Block.

“Ik denk dat het nuttig zou zijn een Vlaamse premier te hebben, omdat er een meerderheid is aan Franstalige kant en niet bij ons. In een regering moet er een evenwicht zijn", verklaarde minister De Block donderdag op de Franstalige radiozender La Première.

De koning heeft vicepremier De Croo en PS-voorzitter Paul Magnette gisteren de opdracht gegeven een volgende regering te vormen. Maandag brengen de coformateurs verslag uit bij de koning. Donderdag zal een regeerverklaring op de agenda van de Kamer worden ingeschreven. Volgens minister De Block moeten de zeven partijen erin slagen een regering te vormen. "Er is geen andere keuze. Het land heeft een regering nodig, de burgers hebben een regering nodig met volheid van bevoegdheden", luidt het.



Het gebeurt niet alle dagen dat er zeven partijen deel uitmaken van een federale regering. "Het is bijna een regering van nationale eenheid", zei PS-ondervoorzitter Philippe Close, die ook Brussels burgemeester is, op de commerciële omroep Bel-RTL. Hij heeft vertrouwen in de slaagkansen van de onderhandelingen voor 1 oktober, maar over wie premier wordt, wilde hij geen uitspraken doen.

Het lijkt evenwel geen uitgemaakte zaak dat Magnette of De Croo uiteindelijk eerste minister wordt. Volgens mediaberichten zijn respectievelijk MR en CD&V daar nog steeds tegen gekant. Het is in het verleden nog gebeurd dat de formateur geen premier werd - denk aan Jean-Luc Dehaene eind jaren 80 - maar het blijft een uitzondering.

Lees ook: Hoe moet het nu verder met de formatie? Carl Devos: “Alexander De Croo maakt grootste kans om premier te worden” (+)