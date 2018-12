Maggie De Block: “Regering gaat in beroep tegen verplichting om IS-moeders terug te halen” Nathalie De Bisschop HA ADN

30 december 2018

13u29

Bron: VTM NIEUWS, Belga 49 De Belgische regering gaat in beroep tegen de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter die besliste dat zes kinderen van IS-strijdsters en hun moeders naar België gerepatrieerd moeten worden. Dat heeft minister Maggie De Block (Open Vld) gezegd bij VTM NIEUWS. “Bij de kinderen moeten we onze verantwoordelijkheden opnemen. De moeders, dat is een andere zaak.”

De Brusselse kortgedingrechter besliste woensdag dat de zes kinderen van IS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België moeten gerepatrieerd worden. De moeders zitten met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol. Ook hen moet België volgens het vonnis terughalen.

“De regering zal in beroep gaan tegen die uitspraak”, kondigde De Block aan. Formeel moet die beslissing wel nog genomen worden. Dat is voor “de volgende dagen”, aldus de minister. Tegelijk wil De Block bekijken “wat we voor die kinderen kunnen doen”. “We moeten een onderscheid maken tussen de kinderen, die er niet voor kiezen om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, en de moeders. Vier van de zes kinderen zijn Belgische kinderen, die hier ook grootouders hebben. Een van de kinderen is bovendien erg ziek. Daar moeten we onze verantwoordelijkheden opnemen.”



“De moeders is een andere zaak”

“De moeders, dat is een andere zaak”, vindt de minister. “Deze twee IS-vrouwen hebben doelbewust en herhaaldelijk ons land de rug toe gekeerd. Dat ze nu van ons verwachten dat we hen komen halen, vind ik een brug te ver. Dat is ons uitlachen”, aldus De Block op haar website. Om in de studio nog te vervolgen: “Zij zijn hier veroordeeld, hebben actief meegewerkt aan het voorbereiden van terroristische aanslagen. Daar zullen we goed de risico’s moeten inschatten en toch niet gewillig zijn.”

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten hield in het VRT-Journaal dezelfde lijn aan. “Als er kinderen zitten en in levensnood zitten, moeten we als land onze verantwoordelijkheid nemen”, argumenteerde zij. “Als het gaat over de moeders, dat zijn volwassen vrouwen die tegen elk advies in naar een oorlogssituatie zijn getrokken en gaan meedoen. Ze wisten dat het daar gevaarlijk was. Dus laten we proberen die kinderen die daar zijn te helpen. Die moeders gaan we niet terughalen.”

Beroep was en is enige logische keuze. Grote kans om deze zaak te winnen. 👍 Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Francken: “Enige logische keuze”

De Block’s voorganger Theo Francken (N-VA) noemt de beslissing op Twitter de “enige logische keuze”. Volgens hem is er een grote kans dat de regering in lopende zaken de zaak zal winnen.

