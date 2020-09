Exclusief voor abonnees Maggie De Block (Open Vld): “Kerst zullen we

niet kunnen vieren zoals anders” Tine Peeters Roel Wauters

06 september 2020

07u00

Bron: De Morgen 76 Crisissen en coronagolven: ze lijken van Maggie De Block (58) af te glijden als water van een eend. Maar, zegt ze, er ligt al een plan klaar voor het najaar. “Als het vaccin er is, gaan we hartverscheurende keuzes moeten maken”, zegt ze in een interview met De Morgen.

Het is donderdagmiddag en Maggie De Block krijgt voortdurend updates. Niet alleen over de dalende besmettingen met COVID-19, maar ook en vooral over de eerste dag in de crèche van haar kleinkind John. “Hij heeft een afwezige oma en zijn mama is zelfstandige; hij moet dus al na twee maanden naar de crèche.” Ze zegt het zonder spijt. De Block doet niet aan poespas.

Ze zal het nooit toegeven, maar ze moet het beter – veel beter – doen deze herfst, bij de volgende opstoot van dat onvermoeibare virus, dan in de lente. Anders kan ze het politiek echt wel schudden. Dus is er een interfederaal plan dat de volgende coronagolven moet indijken. Met grote stocks aan mondmaskers en ander beschermingsmateriaal, twee ‘verdedigingslinies’ en – hout vasthouden – een vaccin in maart volgend jaar. Dat plan is niet in steen gebeiteld: aanpassingen door voortschrijdend inzicht kunnen altijd, en de deelstaten hebben er altijd hun zeg over.

Hoe verrast was u zelf toen het midden juli al misliep in Antwerpen?

Maggie De Block: “Toen we de cijfers exponentieel zagen stijgen, beseften we meteen dat we niet heel het land weer op slot konden gooien. Daarom hebben we de mensen in Antwerpen opgeroepen hun contacten te beperken, niet meer samen te komen met hun families en de sportevenementen af te schaffen. Persoonlijk had ik het zeer moeilijk met die avondklok. Dat is zo ingrijpend.”

Cathy Berx is een dramaqueen?

“Absoluut niet. Gouverneur Berx heeft het zeer goed aangepakt. Vanaf het moment dat die avondklok weg kon, heeft ze dat ook gedaan. Of ze het beter deed dan burgemeester De Wever? Ik heb als minister van Volksgezondheid weinig te maken met burgemeesters. Gelukkig maar. (lacht luid)

“Kijk, ik heb maar één keer gezegd dat iemand een dramaqueen is, en dat is juist gebleken. Die quote wordt herhaald alsof ik dat over iedereen denk en zeg. Wat totaal niet klopt. Maar over viroloog Marc Wathelet neem ik die uitspraak zeker niet terug.”

Had hij dan ongelijk toen hij in februari waarschuwde voor COVID-19?

